MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
"TERÖRİSTLERİ HENDEKLERE GÖMMEYE DEVAM"
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."