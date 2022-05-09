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    • 09.05.2022 09:55
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    • 09.05.2022 10:08
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    MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! " ifadelerine yer verildi.

    Teröristleri hendeklere gömmeye devam!

    Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    "TERÖRİSTLERİ HENDEKLERE GÖMMEYE DEVAM"
    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."

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    Haberler Güncel MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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