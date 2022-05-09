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    • 09.05.2022 10:05
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    • 09.05.2022 10:05
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    Bursa'da Bizans dönemine ait 710 sikke ele geçirildi

    Bursa'da tarihi eser kaçakçılarına geçit verilmiyor. Düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait 710 adet sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

    Bursa’da Bizans dönemine ait 710 sikke ele geçirildi

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından kültürel ve tarihi mirasın korunmasına, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan operasyon sonucu C.E. isimli bir kişi gözaltına alındı.

    Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise Doğu Roma Dönemi (Bizans) ve Helenistik Döneme ait oldukları tespit edilen 710 adet tarihi eser niteliği olan sikke, obje ve figürler ele geçirildi.

    Şüpheli C.E. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında adli işlem yapıldı.

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    Haberler Güncel Bursa'da Bizans dönemine ait 710 sikke ele geçirildi
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