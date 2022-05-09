Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

MÜSİAD yönetimine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin Gücü Özel Ödülü'nü köklü dayanışmamızın, dava arkadaşlığımızın bir nişanesi olarak ömrüm boyunca iftiharla taşıyacağım. Hakkı verilen her başarının hayatta daha büyük başarıların önünü açtığını yakinen biliyoruz. Ülkemizin üretimine, ihracatına katkı sağlayan cesur isimlerin ödüllendirilmesini anlamlı buluyorum. Esasen bugün ödül tevcih ettiğimiz isimler Türkiye'nin yazdığı başarı hikayesinin kahramanlarından küçük bir örnektir. Vatanımızın dört bir yanında aralarında kadınlarımızın gençlerin olduğu on binlerce insanımız benzer başarılara imza atıyor.

Yatırım iştahı sürekli artıyor. Sanayi üretimimiz ve ihracatımız her ay rekorlar kırarak yükseliyor. 12 aylık ihracatımız 240 milyar doları aştı. Enerji hariç, ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 100'ün üzerine çıktı. Yıl sonu hedefimiz olan 250 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz. Kim ne derse desin başarı çıtasını sürekli yukarı taşıyan iş dünyamızın yolu da bahtı da açıktır, hiç endişe etmeyin.