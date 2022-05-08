TEKNOFEST heyecanı Azerbaycan'da! Başkan Erdoğan da katılacak

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in Azerbaycan ayağı için geri sayım başladı. 26-29 Mayıs'ta Bakü'de gerçekleştirilecek festivale Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katılması bekleniyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile işgal altındaki Karabağ'ın kurtarılmasında kritik görev üstlenen Bayraktar SİHA'ları yapan BAYKAR Teknoloji lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da festivalde olacak.
Türkiye'den birçok savunma sanayii firmasının ileri teknoloji ürünlerini sergileyeceği festivalde Türk Yıldızları da gösteri yapacak.