Putin, Kızıl Meydan'da kadın askerler ve savaş araçlarıyla adeta şov yaptı

Ukrayna'da işgal girişimini sürdüren Rusya, adeta gövde gösterisi yaptı. Zafer Günü geçit töreni, Moskova'da Kızıl Meydan'da yapıldı. Kadın askerlerin de yer aldığı törende, 10 adede kadar savaş başlığı taşıyabilen termonükleer RS-24 Yars balistik füzesi de 16 tekerlekli bir araçla taşındı.

Rusya Lideri Vladimir Putin, bu gösteriyle adeta Batı'ya ve NATO'ya mesaj yolladı. Ukrayna'nın ilk içişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin, "Bu sembolik tarihler, kırmızı gören bir boğa gibi saldırgan Ruslar'a aittir. Bütün uygar dünya bu günlerde korkunç savaşların kurbanlarını anarken, Rusya Federasyonu geçit törenleri yapıyor. Mariupol'da kemiklerin üzerinde dans etmeye hazırlanıyor" ifadesini kullandı.

FÜZELİ, TOPLU TOPUKLU GÖSTERİ!

49.6 ton ağırlığındaki kıtalararası silah, saatte 24.500 km hızla gidebilir ve 12.000 km'ye kadar olan hedefleri vurabilir. Yani birkaç dakika içinde Londra veya New York'u hedef alabiliyor.

ŞEHRAZYAT

İtalya, tuvalet kağıdı askısının bile altından olduğu Putin'in 500 milyon sterlinlik süper yatı Şehrazat'a el koydu. Kağıt üzerinde Rosneft'in eski yöneticisi Eduard Khudainatov'a ait olduğu bilinen yatın gerçek sahibinin Putin'in olduğu belirtiliyor. Marina di Carrara'da bağlanan mega yatta altı güverte, iki helikopter pisti ve kendi kendine çalan bir piyano bile bulunuyor.

ANNA FERYAT!

Rusya- Ukrayna savaşında, 200'e yakın çocuk hayatını kaybetti. Kiev yakınındaki evlerinden büyük annesiyle bir tekneye bindirilen 4 yaşındaki Sasha Zdanoviç, güvenli bölgeye gidemedi.

Teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybetti. Gözü yaşlı anne Anna Yakhno, 4 gün önce 4. doğum gününü yaptığı kızının ölmesiyle şok geçirdi. Ve dünyaya seslendi: "Dünya, Sasha'nın adını veya sorumlu adamı asla unutmamalı"