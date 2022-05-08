Kabine Toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor. Kabine Toplantısı'nda 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.
Ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.
Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile Ukrayna-Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.
SON KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR NELER?
Kabine Toplantısı, 25 Nisan 2022 Pazartesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.