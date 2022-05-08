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    • 08.05.2022 14:53
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    • 08.05.2022 14:53
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    CHP'li eski vekil Canan Arıtman'ın cenazesi toprağa verildi

    Bir dönem CHP İzmir milletvekilliği görevini yürüten Canan Arıtman'ın cenazesi toprağa verildi. Rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Arıtman, 2002 ve 2007 yıllarında vekil seçilmişti.

    CHP’li eski vekil Arıtman’ın cenazesi toprağa verildi

    İzmir'de vefat eden eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın cenazesi toprağa verildi.

    Rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitiren Arıtman için Karşıyaka'daki Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

    Canan Arıtman'ın eşi Yetkin, oğlu Mehmet, kızı Melis Arıtman Alp ve torunu Yetkin Arıtman, taziyeleri kabul etti.

    Arıtman'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Törene Arıtman'ın yakınlarının yanı sıra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel ve Özcan Purçu, eski AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve çok sayıda kişi katıldı.

    Ankara'da 1950'de dünyaya gelen Canan Arıtman, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra hekimliğe başladı. 2002 ve 2007 seçimlerinde milletvekili seçilen Arıtman, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesinde meclis üyeliği de yapmıştı.

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