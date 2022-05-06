6'lı masanın adayını kim belirleyecek? Haşmet Babaoğlu: İçerideki masaları boş verin dışarıdaki masalara bakın!

Eh, has bir Hoca fıkrası olmadığı ortada...

Ama zaten öyle bir şey var mı ki?

13. yüzyıldan bu yana Anadolu kültürü beğendiklerini Hoca fıkralarının arasına katmış, beğenmediklerini çıkartmış.

Peki bu fıkra aklıma nereden geldi derseniz...

Ben de insanım...

Gazeteleri açınca, onca hayati önemde haber arasında, elimde olmadan gözüm "Muhalefetin adayı kim olacak?" yazılarına takılıyor.

Ve şu soru da kafamı kurcalıyor...

Hadi muhalefet uykuda ve rüyasını iyi görebilmek için "gözlük" arıyor.

Lakin bize ne oluyor?

Bu kadar patırtı ne için?

***

Adına muhalefet denilen "dışarısı"nın siyasi acentelerinin bir iktidar planı var mı?Yok!Sorunları çözmek için projeleri var mı?Yok!Geçtim onu, sorunların ne olduğuna dair ciddi bir fikir beyan etmiş bile değiller.Dünyanın nereye doğru gittiğini doğru düzgün tarif edebilecek tek bir siyasetçi çıkmaz aralarından...Sırtlarını sıvazlayan Batılı abilerinin düşüncelerinden bile o kadar bihaberler ki, hâlâ yirminci yüzyıl teranelerini tekrarlıyorlar.Zaten hepsi siyaset işini "ajans"lara verdi; en fazla altılı, beşli, dörtlü toplanır sohbet ederler!Tek tek Kemal Bey, Ekrem Bey, Meral Hanım diye bakmak akıl kârı değil yani...