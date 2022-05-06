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    • 06.05.2022 13:12
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    • 06.05.2022 13:17
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    Sağlık Bakanlığı bir koronavirüs şartını daha kaldırdı! Resmi yazı yollandı! Artık istenmeyecek

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı hastanelerde yapılacak ameliyatlar öncesi zorunlu olan PCR testi şartını kaldırdı. Yeni uygulama Bakanlık tarafından hastanelere gönderilen resmi yazı ile duyuruldu.

    Bir şart daha kaldırıldı! Artık istenmeyecek

    Salgın sürecine ilişkin bir kural daha kaldırıldı. Artık ameliyat ya da endoskopi gibi diğer işlemler öncesinde yapılması zorunlu olan PCR testi yapılmayacak.

    Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı hastanelere resmi yazıyla duyurdu. Karar 26 Nisan'da yapılan son Bilim Kurulu toplantısında alındı.

    BAKANLIK RESMİ YAZIYLA BİLDİRDİ
    Sağlık Bakanlığı hastanelerin artık ameliyat ya da endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı test yapılmamasını istedi.

    Resmi yazıda kararın vaka sayıları, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

    Uzmanlara göre yeni uygulama hekimler ve sağlık çalışanlarının dışında diğer yatan hastaların sağlığı için risk oluşturacak.

    21 Nisan'da da Sosyal Güvenlik Kurumu, hastanelerdeki corona virüs hastası ayrımını sona erdirmiş, Covid hastaları için ödenen ek ücretler kaldırılmıştı.

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