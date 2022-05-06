Ramazan Bayramı'nda 3 milyon kişi hava yolunu kullandı: Son 2 yılın en yüksek günlük uçuş rakamı

SON 2 YILIN EN YÜKSEK GÜNLÜK UÇUŞ RAKAMI



Karaismailoğlu, 29 Nisan-4 Mayıs'ta iç hatlarda 11 bin 648, dış hatlarda 10 bin 952 olmak üzere toplam 22 bin 600 uçağın iniş-kalkış yaptığını belirterek, "İç hatlarda 1 milyon 430 bin, dış hatlarda 1 milyon 540 bin yolcu seyahat etti. Ramazan Bayramı tatili döneminde toplamda 2 milyon 970 bin yolcu hava yolunu tercih etti. Aynı dönemde İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 2 bin 145, dış hatlarda 5 bin 57 olmak üzere toplam 7 bin 202 uçak iniş-kalkış yaptı. Toplam yolcu sayısı ise 1 milyon 65 bin oldu. Yolcu trafiği, iç hatlarda 299 bin 951, dış hatlarda 764 bin 853 oldu. Covid-19 salgınının başlamasından bu yana İstanbul Havalimanı'nda 30 Nisan tarihinde gerçekleştirilen bin 301 uçuş ve ağırlanan 195 bin 640 yolcu ile son 2 yılın en yüksek günlük uçuş rakamına da ulaşıldı" dedi.