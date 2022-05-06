Askerlik PCR testi zorunluluğu devam ediyor mu? Askerlik PCR testi kalktı mı? Pozitif çıkanlar ne yapacak? MSB açıklaması geldi...

Vatani görevini yapacak olan binlerce genç Askerlik PCR testi kalktı mı? Askerlik PCR testi zorunluluğu devam ediyor mu sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Koronavirüs ile mücadelede alınan önlemler arasında yer alan ve kişinin pozitif olup olmadığının öğrenilmesini sağlayan PCR testi askerlik sevk öncesi uygulanıyordu, peki bu zorunluluk kalktı mı? Pozitif çıkanlar ne yapacak? MSB açıklaması geldi...
ASKERLİK PCR TESTİ KALKTI MI?
MSB'den yapılan son dakika açıklamasına göre, yükümlülere sevk öncesinde tarama amaçlı yaptırılan PCR testi uygulamasına son verildi.
Bu nedenle yedek subay, yedek astsubay adayları, erler ve bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin yeni sevk tarihleri tekrar düzenlendi.
TESTİ POZİTİF ÇIKANLAR NE YAPACAK?
Kendiliğinden test yaptırıp test sonucunun pozitif olduğunu belgeleyenlerin askere sevkleri;
* Er (bedelli kapsamındakiler dahil) statüsündekilerin izolasyon süresinin bitimini takip eden gün,
* Yedek subay/astsubay adayı statüsündeki yükümlülerin izolasyon süresi bitim tarihi, sevk tarihi bitiminden sonra ise takip eden ilk yedek subay/astsubay celp ve sevk döneminde askerlik şubelerince yapılacaktır.