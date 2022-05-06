Askerlik PCR testi zorunluluğu devam ediyor mu? Askerlik PCR testi kalktı mı? Pozitif çıkanlar ne yapacak? MSB açıklaması geldi...

Vatani görevini yapacak olan binlerce genç Askerlik PCR testi kalktı mı? Askerlik PCR testi zorunluluğu devam ediyor mu sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Koronavirüs ile mücadelede alınan önlemler arasında yer alan ve kişinin pozitif olup olmadığının öğrenilmesini sağlayan PCR testi askerlik sevk öncesi uygulanıyordu, peki bu zorunluluk kalktı mı? Pozitif çıkanlar ne yapacak? MSB açıklaması geldi...