Deniz Gezmiş ile arkadaşlarını ipe götüren CHP tayfası ve Kılıçdaroğlu'ndan büyük iki yüzlülük!

Anmaya; CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, CHP Altındağ İlçe Başkanı Ali Ergin, CHP Ankara İl Gençlik Kolları, CHP Altındağ İlçe Gençlik Kolları üyeleri de katıldı.

ŞAKA GİBİ AÇIKLAMA: "DARAĞACINA GÖNDERENLER HESAP VERECEK"

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik ise "Onları öldürenler bu mücadeleyi asla öldüremeyecekler. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bu arkadaşlarımızı darağacına gönderenler tarihte hesap verdiler, onların yolundan gidenler de sandıkta hesap verecekler, tarihe hesap verecekler." dedi.

"MÜCADELEMİZDEN HİÇBİR ŞEY KAYBETMEDİK"

CHP Altındağ İlçe Gençlik Kolları Başkanı Gökçen Benay Birdoğan ise şu açıklamayı yaptı:

"Onlar verdikleri bu kararla tarihin çöplüğünde yer alırken; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve onlar gibi katledilen nice devrimci zihnimizde, kalbimizde ve düşüncelerimizde en temiz, en onurlu yerdeler. 50 yıl önce bu duvarların ardında koca yürekli üç devrimciyi aramızdan aldılar.