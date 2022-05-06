Deniz Gezmiş ile arkadaşlarını ipe götüren CHP tayfası ve Kılıçdaroğlu'ndan büyük iki yüzlülük!

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamları Türkiye siyasi tarihinin en önemli olaylarından biri olarak tarihe geçti.
Bugün başta CHP olmak üzere hemen hemen bütün kesimlerin 'üç fidan' olarak andığı Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'ın infaz kararı, o günlerde darbecilerin ve Meclis'in kısmi mütabakatı ile alındı.
Asker-siyaset kavgası gölgesinde geçen Türkiye'nin en karanlık günleri olarak kabul edilen o dönemde yaşanan sokak olayları, ve silahlı çatışmalar sonrasında yargılanan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ölüm cezasına çarptırıldı.
CHP'DEN 30 OYLA İDAM DESTEĞİ
1972 yılında verilen cezalar, Meclis'te yapılan oylamada CHP'den 30 milletvekilinin de destek vermesiyle onaylandı.
O gün idama evet diyen CHP'nin bugünkü temsilcileri ise 3 ismi anmak için en ön safta yer tutuyor.
CHP'DEN 50. YIL ANMASI
İnfazların 50. yıl dönümünde CHP, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını Ankara Ulucanlar Cezaevi önünde andı.