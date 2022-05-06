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    • Haberler
    • 06.05.2022 11:36
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    • 06.05.2022 11:36
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    ANNELER GÜNÜ İNDİRİMLERİ 2022 | Anneler Günü ne zaman? Trendyol, Hepsiburada, N11, Gittigidiyor Anneler Günü indirimi başladı mı, ne zaman?

    Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte çocuklar ve yetişkinler annelerine hediye almak için arayışa geçti. Bu noktada Anneler Günü ne zaman? Trendyol, Hepsiburada, N11, Gittigidiyor Anneler Günü indirimleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Anneler Günü mesajları, sözleri nelerdir? sorularının yanıtları sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte en güzel, duygusal, kısa ve anlamlı kutlama mesajları ve diğer detaylar...

    ANNELER GÜNÜ İNDİRİMLERİ 2022

    SON DAKİKA ANNELER GÜNÜ İNDİRİMLERİ 2022 | Her yıl Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü bu yıl da geldi çattı. Milyonlarca kişi Anneler Günü'nde annesi gibi gördüğü kişilere, öz annelerine hediyeler alacak ve onları sevindirecek. Bu kapsamda indirim yapan online alışveriş siteleri araştırılıyor. Hediyelerine not eklemek isteyenler ve SMS yolu ile mesaj atmak isteyen vatandaşlar da en güzel, yeni duygusal, resimli Anneler Günü mesajlarını arıyor. Peki Anneler Günü ne zaman? Trendyol, Hepsiburada, N11, Gittigidiyor Anneler Günü indirimi ne zaman? 2022 Anneler Günü mesajları ve sözleri nelerdir?

    ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

    Bu yıl Anneler Günü 8 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir.

    ANNELER GÜNÜ İNDİRİMLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN, NELER VAR?

    Giyimden takıya, elektronik üründen beyaz eşyaya envai çeşit ürün satışının yapıldığı online alışveriş sitelerinde 2022 Anneler Günü indirimleri başladı.

    RESİMLİ, DUYGUSAL, YEN, ÖZEL, ANLAMLI ANNELER GÜNÜ MESAJLARI-SÖZLERİ

    Yok, elimde bir demet menekşe, yok elimde sevdiğin gül şekeri. Yok işte sana bir şey bilmem ki ne demeli, bir tek ağır yaralı özlemim ve bir tek gözlerine sürdüğün gözlerim anne benim, aç kapıyı anneler gününü kutlamaya geldim güzel annem.

    Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "ANNE" derdim. Anneler günün kutlu olsun Annem.

    Anneler, karşılıksız sevgi ve sonsuz özverinin simgesi, dünyanın hiçbir değeriyle karşılaştırılamayacak ve yeri hiçbir zaman doldurulamayacak olan hayatımızın en değerli varlıklarıdır. Anneler Günü kutlu olsun.!

    Annem annem sen üzülme sözlerin hep yüreğimde annem annem gel üzülme ben hala senin dizlerinde. Seni çok seviyorum anneler günün kutlu olsun canım annem.

    Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle..

    Varlığımızı borçlu olduğumuz, sevgi, hoşgörü, merhamet ve özveri kaynağımız değerli annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.!

    Annelerimizi sadece anneler gününde değil, yaşamın her anında sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklamalıyız. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.!

        Küçükken başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca, beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine. Bugün hâlâ kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.

        Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.

        Anne şefkattir, merhamettir. Cennet onların ayakları altındadır. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

        Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.
        Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günün kutlu olsun anneciğim..Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan, ANNEM.

        Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.
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        Haberler Haberler ANNELER GÜNÜ İNDİRİMLERİ 2022 | Anneler Günü ne zaman? Trendyol, Hepsiburada, N11, Gittigidiyor Anneler Günü indirimi başladı mı, ne zaman?
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