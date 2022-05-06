ANNELER GÜNÜ İNDİRİMLERİ 2022 | Anneler Günü ne zaman? Trendyol, Hepsiburada, N11, Gittigidiyor Anneler Günü indirimi başladı mı, ne zaman?

RESİMLİ, DUYGUSAL, YEN, ÖZEL, ANLAMLI ANNELER GÜNÜ MESAJLARI-SÖZLERİ

Yok, elimde bir demet menekşe, yok elimde sevdiğin gül şekeri. Yok işte sana bir şey bilmem ki ne demeli, bir tek ağır yaralı özlemim ve bir tek gözlerine sürdüğün gözlerim anne benim, aç kapıyı anneler gününü kutlamaya geldim güzel annem.

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "ANNE" derdim. Anneler günün kutlu olsun Annem.

Anneler, karşılıksız sevgi ve sonsuz özverinin simgesi, dünyanın hiçbir değeriyle karşılaştırılamayacak ve yeri hiçbir zaman doldurulamayacak olan hayatımızın en değerli varlıklarıdır. Anneler Günü kutlu olsun.!

Annem annem sen üzülme sözlerin hep yüreğimde annem annem gel üzülme ben hala senin dizlerinde. Seni çok seviyorum anneler günün kutlu olsun canım annem.

Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle..

Varlığımızı borçlu olduğumuz, sevgi, hoşgörü, merhamet ve özveri kaynağımız değerli annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.!

Annelerimizi sadece anneler gününde değil, yaşamın her anında sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklamalıyız. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.!