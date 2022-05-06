Ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu devam ediyor mu kaldırıldı mı? Ameliyat öncesi PCR testi kalktı mı? Sağlık Bakanlığı son dakika açıklaması...

Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı ameliyat öncesi PCR testi kalktı mı? Ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu devam ediyor mu yoksa kaldırıldı mı sorularının yanıtları belli oldu. Koronavirüs ile mücadele devam ederken ülkemizde vaka sayılarının azalmasıyla birlikte alınan önlemlerde de azalma başladı. Bu noktada belli başlı durumlarda PCR testi zorunluluğuna son verildi. Sağlık Bakanlığı yazılı kararında ameliyat öncesi PCR testinin kalkıp kalkmadığını duyurdu.
AMELİYAT ÖNCESİ PCR TESTİ KALKTI MI?
Artık ameliyat ya da endoskopi gibi diğer işlemler öncesinde yapılması zorunlu olan PCR testi yapılmayacak.
Sağlık Bakanlığı hastanelerin artık ameliyat ya da endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı test yapılmamasını istedi.
Resmi yazıda kararın vaka sayıları, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.