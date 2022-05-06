Örgütten kaçan terörist PKK'nın çirkin yüzünü deşifre etti: Kaçmak için fırsat kolluyorlar!

Emniyetteki işlemleri devam eden R.K., ilk ifadesinde terör örgütü PKK/KCK'nın özellikle kız çocukları olmak üzere çocuk kaçırma ve silahlandırma faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini söyledi. Kendi yaşlarındaki başka bir kız ile teslim olan R.K., 2 bin 286 gün sonra örgütün elinden kurtulmayı başardığını söyledi.