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    • 06.05.2022 08:20
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    Örgütten kaçan terörist PKK'nın çirkin yüzünü deşifre etti: Kaçmak için fırsat kolluyorlar!

    Son dakika haberi! Her fırsatta çocukları kaçırdığı ve silahlandırarak Kandil'e gönderdiği defalarca basına yansıyan hain terör örgütü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak Kuzeyinde icra ettiği Pençe serisi operasyonlar sonrası dağılma sürecine girdi. PKK'nın henüz 11 yaşındayken 2015'te Diyarbakır'dan zorla kaçırdığı R.K., örgütün elinden kurtularak 30 Nisan 2022'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgütün kirli yüzünü deşifre eden R.K., birçok örgüt mensubunun kaçmak için fırsat kolladığını anlattı.

    PKK’nın çirkin yüzünü deşifre etti!

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde icra ettiği operasyonlarla dağılma sürecine giren terör örgütü PKK'nın henüz 11 yaşındayken 2015'te Diyarbakır'dan zorla kaçırdığı R.K., örgütün elinden kurtularak 30 Nisan 2022'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Emniyetteki işlemleri devam eden R.K., ilk ifadesinde terör örgütü PKK/KCK'nın özellikle kız çocukları olmak üzere çocuk kaçırma ve silahlandırma faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini söyledi. Kendi yaşlarındaki başka bir kız ile teslim olan R.K., 2 bin 286 gün sonra örgütün elinden kurtulmayı başardığını söyledi.

    Dağılma sürecine giren örgüt tarafından 2015 yılında Diyarbakır'da kaçırılarak Kandil bölgesine götürüldüğünü ve orada sözde savaşçı eğitimi aldığını ifade eden R.K., terör örgütünün çocuk yaştakileri Kandil ile Suriye bölgelerine gönderdiklerini dile getirdi.

        Sabah'ta yer alan habere göre, R.K., yurt içinde sınır ötesinde TSK'nın icra ettiği başarılı operasyonların ardından bitme noktasına gelen örgütte moralin çok düşük olduğunu, birçok örgüt mensubunun kaçmak için fırsat kolladığını anlattı.



        R.K., Kerkük'te bulunurken G.Ç. ile birlikte örgütten kaçmaya karar verdiklerini ve yaşadığı eziyetin 2 bin 286 gün sonra bittiği için mutlu olduğunu ifade etti.

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