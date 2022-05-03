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    • Yaşam
    • 04.05.2022 01:46
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    • 04.05.2022 01:46
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    İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu! İl genelinde 582 düzensiz göçmen yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan ilçeleri başta olmak üzere il genelinde 327’si Afganistan, 140’ı Pakistan, 24’ü Bangladeş, 21’i Suriye ve 70’i diğer ülkelerden gelen 582 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

    İstanbul’da 582 düzensiz göçmen yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 582 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.



    İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan ilçeleri başta olmak üzere ilimiz genelinde 327'si Afganistan, 140'ı Pakistan, 24'ü Bangladeş, 21'i Suriye ve 70'i diğer ülkelerden olmak üzere toplam 582 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.



    Açıklamada yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin yapılması için Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiği kaydedildi.

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    Haberler Yaşam İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu! İl genelinde 582 düzensiz göçmen yakalandı
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