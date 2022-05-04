Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı. Dönüş yolculuğu yavaş yavaş başlıyor. Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım. Bayramınız kemerli olsun" ifadelerini kullandı.
Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürerken, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.
Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine ve tatil bölgelerine giden tatilciler, bugün dönüş yolculuğuna başladı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişlerinde de trafik akıcı şekilde ilerliyor. Zaman zaman trafik yoğunluğu oluşurken, ulaşımda ise aksamalar yaşanmıyor. Bazı sürücüler de Kuzey Marmara Otoyolu'nu tercih ediyor.