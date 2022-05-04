İstanbul'un mezarlıklarını kaderine terk eden CHP'li İBB'ye büyük tepki: Ne bayram temizliği ne de güvenlik var

CHP, İstanbul'u 1994 öncesine döndürdü. Toplanmayan çöpler, akmayan sular, tamamlanmayan altyapılar ile özdeşleşen CHP'li belediyelerde 2022 yılına gelindiğinde bile hiçbir şeyin değişmediği görüldü.
Ramazan Bayramı arifesinde ve bayramın birinci gününde İstanbul'daki mezarlıkların içler acısı hali vatandaşların tepkisini çekmişti. İki gündür Kağıthane Sanayi Mezarlığı, Ataşehir, Ferhatpaşa, Maltepe, Başıbüyük, Güngören mezarlıklarında yakınlarının kabrini ziyarete giden vatandaşlar çöp yığınları ile karşılaştı.
Yüzlerce plastik su şişesinin mezarların etrafında çöp yığınları oluşturması, kırılan ağaç dallarının toplanmaması görenlerin yüreklerini sızlattı. Mezarlıkların bakımsız olması ve pisliğe terk edilmesine tepki gösteren vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin yapmadığı temizliği ve bakımı kendileri yerine getirdi.