İstanbul'un mezarlıklarını kaderine terk eden CHP'li İBB'ye büyük tepki: Ne bayram temizliği ne de güvenlik var

Filiz Akın adlı sosyal medya kullanıcısı da "Karacaahmet Mezarlığı, gasilhanenin tam karşısı pislik içinde. Ne bayram temizliği ne de güvenlik var" dedi. Bayramda Karadeniz turuna çıkan Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği belediyenin kentteki mezarlıklara yerleştirdiği İBB logolu ibriklerden, sosyal medyada bazı isimler tarafından övgüyle bahsedilmişti.

Yapılan yorumlarda, "İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı iyi düşünmüş bunu", "Basit ama önemli bir hizmet" şeklindeki ifadeler ise şaşkınlığa neden olmuştu. Vatandaşlar da "Mezarlıkların durumu içler acısı, umurlarında değil. Su yok, ibrikle övünüyorlar. Utanmıyorlar" şeklinde tepki gösterdi.