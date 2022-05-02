Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Zeytin Dalı Harekat Bölgesine taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi





Bakanlık açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadelerini kullandı.



İşte o paylaşım;