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    • 02.05.2022 18:01
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    Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Zeytin Dalı Harekat Bölgesine taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat Bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde taciz ateşi açan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



    Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.



    Bakanlık açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadelerini kullandı.

    İşte o paylaşım;
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