Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.05.2022 20:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.05.2022 20:14
    ABONE OL

    Son dakika: 2 Mayıs 2022 koronavirüs vaka sayıları belli oldu!

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Son 24 saatte 97 bin 783 Kovid-19 testi yapıldı, 1344 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1402 oldu.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.


    Tabloya göre, son 24 saatte 97 bin 783 Kovid-19 testi yapıldı, 1344 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1402 oldu.

    18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

    Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 501 bin 398 doza yükseldi.

    18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

    1 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

    18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 499 bin 821 doza yükseldi.

    18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

    COVID-19 SON DURAK
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "COVID-19 SON DURAK. Bugün 1.480 olan vaka sayısı binin altına inince toplu taşımaya maskesiz biniyoruz. Biraz çabayla, belki de bayram dönüşünde!" ifadelerini kullandı.

    30 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    29 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    28 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    27 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    26 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    25 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    24 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    23 NİSAN 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    22 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    21 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Berat Albayrak’ın ’şampiyonluk’ gözyaşları
    Haberler Güncel Son dakika: 2 Mayıs 2022 koronavirüs vaka sayıları belli oldu!
        SON DAKİKA