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    • 01.05.2022 12:31
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    Son dakika: Başkan Erdoğan İTO Başkanı Avdagiç'i kabul etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'i kabul etti. Avdagiç, Başkan Erdoğan’a üzerinde “Esma-Ül Hüsna" yazılı bir tablo hediye etti. Kabulde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da yer aldı.

    İTO Başkanı’ndan Erdoğan’a anlamlı hediye
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'i kabul etti. İTO'dan yapılan açıklamada, dün akşam gerçekleştirilen ziyarette Avdagiç'in Başkan Erdoğan'a, fuar merkezindeki yenileme çalışmaları, İTO ve İDTM'nin faaliyetleri için teşekkür ettiği belirtildi.

    Avdagiç, yaptığı açıklamada, "İstanbul Fuar Merkezi'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladık. Yenileme çalışmalarımız ve İTO ile İDTM'nin faaliyetleri hakkında bilgi arz ettik. Süreçlerimize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettik" ifadelerini kullandı.

    Avdagiç, Başkan Erdoğan'a üzerinde "Esma-Ül Hüsna" yazılı bir tablo hediye etti. Kabulde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da yer aldı.
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