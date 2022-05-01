Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun elektrik tiyatrosuna sert salvolar





BAY KEMAL: Bu zat zihinsel olarak karanlıkta kalmış durumda. Önce bu zihinsel karanlıktan kendisinin aydınlığa çıkması lazım. Güya elektriğinin kesik olduğunu iddia ettiği bir eve gidip yine milleti aldatmaya kalktı. O evde de elektriğin olduğu tespit edilmiş durumda, biliniyor. Ama Bay Kemal, maalesef bu olayın da farkında değil.