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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun elektrik tiyatrosuna sert salvolar

    Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun elektrik eylemine sert çıktı. “Bu zat zihinsel olarak karanlıkta kalmış durumda. Önce bu zihinsel karanlıktan kendisinin aydınlığa çıkması lazım” açıklamasını yaptı.

    Bay Kemal’in zihni karanlık

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını cevapladı:



    BAY KEMAL: Bu zat zihinsel olarak karanlıkta kalmış durumda. Önce bu zihinsel karanlıktan kendisinin aydınlığa çıkması lazım. Güya elektriğinin kesik olduğunu iddia ettiği bir eve gidip yine milleti aldatmaya kalktı. O evde de elektriğin olduğu tespit edilmiş durumda, biliniyor. Ama Bay Kemal, maalesef bu olayın da farkında değil.



    CHP: Malum, işte 6'lı bir yuvarlak masaları vardı. Bu 6'lı masanın da nereye savrulduğunu, nereye evrildiğini açık net görüyoruz. Şu anda Cumhur İttifakı, adayını belirlemiştir ve Cumhur İttifakı bu adayıyla beraber yoluna devam etmektedir.



        İBB: Her şeyden önce tabi bu fotoğraf bir delildir, (PKK'lı İBB çalışanı) bir ispattır. İBB'nin bunun hesabını vermesi lazım. Neden böyle bir teröristi istihdam ettiği sorularının cevabının verilmesi lazım.



        EKONOMİ: Bu sorunun bizim vatandaşlarımız açısından oluşturduğu sıkıntıların farkındayız Bunun yıl sonuna doğru daha olumlu istikamette neticeleneceğini söyleyebilirim. Bu ülkede sokağın nabzını tutan, vatandaşın halinden anlayan en iyi kadrolar bizde. Enflasyonu daha önce tek haneye biz düşürdük, yine biz düşüreceğiz.



        MISIR: Bizim İsrail ile ilgili bir politikamız var. Aynı şekilde Mısır'la da böyle bir politikanın olması mümkün. Bizim zaten Mısır'la şu anda alt düzeydeki, hatta istihbarat örgütlerimiz arasındaki ilişkiler devam ediyor.
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            Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun elektrik tiyatrosuna sert salvolar
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