Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun elektrik tiyatrosuna sert salvolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını cevapladı:
BAY KEMAL: Bu zat zihinsel olarak karanlıkta kalmış durumda. Önce bu zihinsel karanlıktan kendisinin aydınlığa çıkması lazım. Güya elektriğinin kesik olduğunu iddia ettiği bir eve gidip yine milleti aldatmaya kalktı. O evde de elektriğin olduğu tespit edilmiş durumda, biliniyor. Ama Bay Kemal, maalesef bu olayın da farkında değil.
CHP: Malum, işte 6'lı bir yuvarlak masaları vardı. Bu 6'lı masanın da nereye savrulduğunu, nereye evrildiğini açık net görüyoruz. Şu anda Cumhur İttifakı, adayını belirlemiştir ve Cumhur İttifakı bu adayıyla beraber yoluna devam etmektedir.