Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kiev'de Zelenskiy'le görüştü: 'İstanbul süreci devam etsin' vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın da yer aldığı heyet, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaret kapsamında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edilen Kalın, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrei Yarmak ile de bir toplantı yaptı.
Kalın, ayrıca Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde Türk vatandaşları ve Kırım Tatar Türkleriyle iftarda buluştu.
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nde açıklama yapan Kalın, "Bu ziyaretimizin amacı, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve tabii ki devam eden savaşla ilgili görüşmeler yapmak ve özellikle savaşın sonlandırılması ile ilgili çalışmalara katkı sunmak." diye konuştu.
"SAVAŞ UZADIKÇA ŞARTLAR ZORLANIYOR"
Savaşın başlangıcından beri Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savaşın sona erdirilmesi için yoğun çaba içinde olduğunu söyleyen Kalın, şunları söyledi:
"Savaşın sona erdirilmesi, müzakere ve diyalog yoluyla bu çatışmaların sona erdirilmesi birinci hedefimiz. Ama tabii savaş uzadıkça şartlar daha da zorlaşmakta. Özellikle sivillere yönelik saldırıların sonlandırılması konusunda durum daha da aciliyet kesbetmiş durumda. Hem bu konuları görüşmek hem de Mariupol başta olmak üzere buradan sivillerin tahliyesi, insani bir koridorun açılması ve diğer konularla ilgili kapsamlı görüşmeler yaptık."
Kalın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrei Yarmak ile görüşmeler yaptığını anımsatarak Zelenskiy'nin, bugüne kadar Ukrayna'ya verdiği destek ile savunduğu ve uyguladığı dengeli diplomasi ve müzakereye öncelik veren yaklaşımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiğini aktardı.
Bundan sonra da yapılacak çok şey olduğunu ve savaşın 66'ncı gününe girdiğini belirten Kalın, özellikle Ukrayna'nın doğu bölgesinde Mariupol'de, Kherson'da, Kharkiv'de ve Donbass civarında çeşitli yoğunluk ve biçimlerde çatışmaların devam ettiğine dikkati çekti.