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    • 01.05.2022 06:37
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    • 01.05.2022 06:45
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    HAVA DURUMU | Ramazan bayramında hava nasıl olacak? Meteorolojiden flaş tahmin! Harita yayınlandı | 1-5 Mayıs 2022

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde bugün yurt genelinde yağışlı bir havanın hakim olacağı belirtildi. 5 günlük hava durumu raporunda ise Ramazan bayramı dönemine ilişkin güncel hava durumu tahminleri açıklandı. Buna göre bayramın ilk günü başta Marmara ve Ege bölgeleri olmak üzere birçok yerde kuvvetli sağanak yağışın etkişi olacağı bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayramda hava nasıl olacak? İşte 5 günlük güncel hava durumu tahminleri...

    Ramazan bayramında hava nasıl olacak? Flaş tahmin

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz kıyılarında gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile güneydoğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Güneydoğu kesimlerde halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri ile Malatya'nın güney ve doğu, Gaziantep'in kuzey ve doğu, Diyarbakır'ın güney ve batı ilçelerinde yerel ve aralıklarla kuvvetli olması beklendiğinden ani sel su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa ile Balıkesir'in doğu çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        EDİRNE 10°C, 22°C
        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL 11°C, 19°C
        Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ 9°C, 20°C
        Parçalı bulutlu

        KOCAELİ 12°C, 23°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR 8°C, 20°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ 13°C, 28°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR 13°C, 23°C
        Parçalı bulutlu

        MANİSA 13°C, 23°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Isparta çevreleri, Mersin'in iç kesimleri, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        ADANA 17°C, 30°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA 19°C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY 16°C, 27°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA 11°C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA 13°C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR 10°C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KONYA 13°C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİVAS 10°C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

            BOLU 7°C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE 11°C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KASTAMONU 8°C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ZONGULDAK 11°C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

            AMASYA 12°C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN 11°C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bugün doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

            TOKAT 12°C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON 10°C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM 6°C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

            KARS 3°C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

            MALATYA 9°C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

            VAN 7°C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR 11°C, 21°C
                Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                GAZİANTEP 12°C, 23°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                SİİRT 13°C, 19°C
                Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ŞANLIURFA 15°C, 23°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Ramazan bayramında hava nasıl olacak? Meteorolojiden flaş tahmin! Harita yayınlandı | 1-5 Mayıs 2022
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