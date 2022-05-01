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    • 01.05.2022 19:53
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    PKK'nın ekonomik alan yapılanması soruşturmasında tutuklu sayısı 22'ye çıktı: HDP'li isim yurt dışına kaçarken enselendi

    PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanmasına yönelik soruşturmada, yurt dışına kaçarken yakalanan HDP'li eski Diyarbakır Yenişehir Belediyesi İmardan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Necat P., tutuklandı.

    PKK’nın finans ayağına darbe! 22 tutuklama

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında HDP'li eski Diyarbakır Yenişehir Belediyesi İmardan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Necat P. hakkında gözaltı kararı verilmişti.



    KAÇMAK İSTERKEN SINIRDA ENSELENDİ
    Necat P., yurt dışına kaçmak isterken Edirne'nin Uzunköprü sınırında jandarma görevlilerince yakalandı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Necat P., sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.



    Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Necat P., tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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        Haberler Güncel PKK'nın ekonomik alan yapılanması soruşturmasında tutuklu sayısı 22'ye çıktı: HDP'li isim yurt dışına kaçarken enselendi
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