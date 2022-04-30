Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hükümetin istifası Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunuldu





GÜVENOYU VERMEDİLER

KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nden (YDP) oluşan koalisyon hükümetinde yer alan YDP ile DP, hükümete güvenoyu vermeme kararı almıştı.



YDP ile DP, bu karara gerekçe olarak hükümet için 100 günlük eylem planı hazırladıklarını ve bunun güven oylamasından önce imzalanmasını beklediklerini ancak Sucuoğlu'nun bunu imzalamamasını göstermişti.

GÜVEN OYLAMASI YAPILAMAYACAK

KKTC Cumhuriyet Meclisinde bugün yapılması planlanan hükümetin güven oylaması, Sucuoğlu'nun istifa dilekçesini sunması nedeniyle yapılamadı.

Meclis Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, "Sucuoğlu'nun hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a sunması nedeniyle, Bakanlar Kurulu için güven oylamasını yapmak üzere toplantıya çağrılan Cumhuriyet Meclisi Olağanüstü Genel Kurul Birleşiminin gerekçesi ortadan kalkmıştır. Bu nedenle bugünkü Olağanüstü Genel Kurul Birleşimi yapılmamıştır." ifadeleri yer aldı.