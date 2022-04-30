Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na 'elektrik' tepkisi: Zihinsel bir karanlıkta yaşıyor... "İBB'deki PKK'lının hesabını soracağız"

Salgının gölgesinde geçen iki yılın ardından bu yıl camilerin dolduğu, gönüllerin şenlendiği bir Ramazan ayı yaşadık.

Hamdolsun şu anda 10 bin kardeşimiz bir araya gelmiş durumda.

TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN İLK 10 EKONOMİSİ ARASINA SOKACAĞIZ

Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacağız.

AK Parti'de görev üstlenmek milletimize hizmetkar olmak, ülkemizi geliştirmek, mazlumların ve mağdurların yanında yer almak için gece gündüz çalışmaya talip olmak demektir.

AK Parti, 20 yıllık iktidarında gerçekleştirdiği demokrasi ve kalkınma reformlarıyla gönüllerde yer etmiştir. Seçimlerdeki başarılarımızı geceli gündüzlü çalışarak eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye her alanda ülkemize kazandırdığımız eserlere borçluyuz.

Milletimiz bu donanıma sahip tek partinin AK Parti olduğunu biliyor. Bize düşen bu güvene layık olan gayreti ortaya koymaktır. Milletimiz bugün yaşadığı sıkıntıları çözebilecek tek partinin AK Parti olduğunu biliyor.

Vizyonumuzla 2053'ü de 2071'i de biz şekillendireceğiz.

KILIÇDAROĞLU ZİHİNSEL BİR KARANLIK YAŞIYOR

Ülkemizin bugünkü sorunlarını da çözeceğiz.

Bay Kemal, nihayet ağzındaki baklayı çıkardı. Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin dedi. Faşist yüzünü açıkça ortaya koymuş oldu. Bu zatın bugüne kadar sergilediği demokrat tavrın yalan olduğu ortaya çıktı.

İkinci mesajı da önemliydi. Kavga etmek için geldiğini söyledi. İzahı olmayan zırvalar asıl niyetiniz gizlemeye yetmiyor. Temsilcisi olduğu zihniyetin eskiden beri ömrü kavgayla geçmiştir. Milletimizin inancı kültürüyle kavgayla geçmiştir. Koalisyonlar döneminde ülkenin huzuruyla sosyal barışıyla kavga etmiştir.

Biz her gün sınır ötesi operasyonların başarısı için çalışıyoruz. Dünyada barış için çalışıyoruz. Putin, Zelenski ve Guterres ile iki kez görüştüm.

ALMANYA'YA "KAVALA" TEPKİSİ!

Almanya büyükelçisini biz dışişlerine çağırdık. Bunların tek derdi ülkenin ve milletin menfaatine olan her şeyi engellemek. Bunların tek derdi sallanan altılı masalarını ayakta tutmak.

"İBB'DEKİ PKK'LILARIN HESABINI HESABINI SORACAĞIZ"

Bunların dek derdi ABD'ye şirin gözükmek için yabancı elçilerden aldıkları talimatı getirmek. Bunların tek derdi ülkenin menfaatine yapılan hangi iş varsa engellemek.