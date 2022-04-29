Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Trevor Reed, Türkiye'de takas edildi

Dünya Türkiye'de gerçekleşen takası manşetlere taşıdı. ABD 2019 yılında Moskova'da tutuklanan eski Deniz Piyadesi Trevor Reed'i isterken Rusya da ABD'de tutuklu bulunan pilot Konstantin Yaroşenko'nun iadesini istedi.

İki ülkeden, esirlerin Türkiye'de karşılıklı iade edilmelerine yönelik talep geldi. Başkan Erdoğan'ın onayı doğrultusunda ABD vatandaşı Trevor Reed ve Rusya vatandaşı Konstantin Yaroşenko'nun, Türkiye'nin arabuluculuğunda ülkelerine karşılıklı iadeleri için Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerekli hazırlıklar başlatıldı.

Ardından mahkumların takası gerçekleştirildi. Hem ABD hem de Rusya Türkiye'ye teşekkür etti. CNN televizyonuna konuşan Trevor Reed'in babası Joey Reed, "Tıpkı filmlerdeki gibi Amerikan uçağı, Rus uçağının yanında durmuş, aynı anda tutukluları takas etmişler" dedi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda takasın Türkiye'de gerçekleştiğini belirterek "Reed'in evine güvenle dönüşüne yardımcı olduğu için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi.