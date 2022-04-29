Başkan Erdoğan'dan Pınarhisar ve Çakıllı çevre yolları açılışında önemli açıklamalar

Pınarhisar hayatımdaki en önemli dönüm noktalarından birini yaşadığım ilçedir. Cezaevleri zalimler için hapishane mazlumlar için taş medresedir.

Milli iradenin üzerinde bir güç olmadığını bizi Pınarhisar cezaevine yolcu eden yüzbinler gösterdi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuk oyunuyla ayağına çelme takanlar 11 yıl süren başbakanlığına 8 yıl süren cumhurbaşkanlığına şahit etmek zorunda kaldı.



Bu dönemde İstanbul ile birlikte ülkemizin 81 vilayetine hizmet ettik, eser verdik. Sınırlarımız dışına taşan başarılara imza attık.

Herkesin bir hesabı vardı ama onlar bilmiyordu ki en büyük hesap sahibi Allah'tır. Biz Rabbimize ram olduk. Çalıştık, didindik, mücadele ettik ve hamdolsun milletimiz de bize tüm yolları açtı, tüm imkanları sağladı. Pınarhisar Çevreyolu'nun açılışı bize hayatımızdaki işte bu yolları hatırlattı.

Değerli misafirler, hangi görevde bulunursak bulunalım siyasetimiz daima eser ve hizmet siyaseti olmuştur. Kendi ülkesine husumet besleyen, kendi milletinin değerleriyle kavgalı bir kesim, halkımızın bir kısmını yıllardır rejim kaygısından laiklik endişesine kadar bir dizi istismar malzemesiyle korkutmaya çalışıyor.

Onca yıl İstanbul başta olmak üzere pek çok şehrimizde belediyeleri yönettik. Kasım 2002 Seçimleri'nden beri hükümet olarak ülkeyi yönetiyoruz. Bunca yıldır Trakya'nın herhangi bir ilçesindeki, mahallesindeki hangi vatandaşımız meşrebinden ve geleceğinden korku duymasına yol açacak bir durumla karşılaşmıştır? Ama ülkemizde hala milletimizin inancına, kültürüne, tarihine, değerlerine karşı kin duyan, fırsat bulduğu her yerde ve her durumda nefretini kusan bir kesim mevcuttur.