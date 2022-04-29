İzmir-Denizli arası 1,5 saate iniyor! Dev projenin açılış tarihi belli oldu! Türkiye'nin en iyileri arasına girecek

İzmir-Denizli arasını yaklaşık bir buçuk saate indirecek olan Aydın-Denizli Otoyolu'nun 2023 yılında hizmete açılacağı müjdesi verildi. Ege Bölgesi'nin ticaret hacmine büyük katkı sağlayacak olan İzmir-Aydın-Denizli-Antalya otoyolunun 2. etabı olan 140 kilometrelik 6 şeritli Aydın-Denizli otoyolu 23 kilometrelik bağlantı yolları ile birlikte toplamda 163 km olarak 1 milyar 137 milyon euroya mal olacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yap işlet devret modeli ile Aydın-Denizli Otoyolu yapılması işinde geçtiğimiz yıl temelleri atılan otoyol ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Otoyol ana şantiyesi olan Kuyucak-Karapınar mahallesinde bulunan şantiye hizmet binasında yapılan toplantıya AK Parti Aydın Milletvekilleri, Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk katıldı.