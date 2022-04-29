İzmir-Denizli arası 1,5 saate iniyor! Dev projenin açılış tarihi belli oldu! Türkiye'nin en iyileri arasına girecek





"TOPLAM UZUNLUK 163 KİLOMETRE"

Yapılan çalışmalarla ilgili rakamsal bilgiler de veren Gönenli, "16 Kasım 2020 tarihinde temel atma töreninin ardından başlatılan 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşacak otoyolumuzun 23 kilometrelik bağlantı yolları ile birlikte toplam uzunluğu 163 kilometredir. 86 kilometre gövde ve 11 kilometresi bağlantı olmak üzere 97 kilometresi Aydın kısmıdır. Geri kalan ise Denizli kısmıdır. Proje bünyesinde çeşitli şekillerde 100 adet köprü yapılacaktır. Toplam kamulaştırma maliyeti ise 1.1 milyar TL olarak öngörülmektedir. 2020 yılı rakamlarına göre toplam yatırım tutarı 1 milyon 137 bin 629 Euro'dur. Otoyolun tamamlanmasının ardından Aydın, Direcik ve Denizli'de bakım işletme tesisi kurulacak. 5 noktada inşa edilecek otoyol hizmet tesislerinin Aydın'daki 3'ü Şahnalı, Yenipazar ve Yamalak'ta olacak. 3 yıl yapım ve 17 yıl kullanım olmak üzere yap-işlet-devret modeli ile Fernas Otoyol A.Ş. otoyolun iletme hakkına sahiptir. Garanti edilen ortalama araç geçişi ise günlük 35 bindir" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN