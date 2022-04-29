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    • 29.04.2022 18:34
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    Gaziantep merkezli 3 ilde operasyon! Eylem hazırlığındaki 9 terörist yakalandı

    Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emniyet güçlerinin de operasyonları sürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep merkezli 3 ilde yapılan operasyonda 9 terörist yakalandı.

    Eylem hazırlığındaki 9 terörist yakalandı

    Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ramazan Bayramı öncesinde çok önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

    İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde, hem Pençe-Kilit operasyonuna misilleme yapmak, hem de Ramazan Bayramı'nı ve 1 Mayıs'ı kana bulamak için çeşitli sansasyonel eylem hazırlığı içinde olan terör örgütlerine yönelik operasyonda 2 PKK'lı terörist, 1 DEAŞ'lı terörist ve 2 FETÖ mensubu terörist yakalandı.

    Gaziantep merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda toplamda 9 terörist gözaltına alındı.

    BOMBA EĞİTİM FAALİYETLERİNE KATILMIŞ
    DEAŞ'lı teröristin yakalandığı evde yapılan aramalarda da çeşitli örgütsel dokümanlar ve materyaller ele geçirildi. DEAŞ'lı teröristin örgüt içinde bomba uzmanı olarak görev yaptığı ve bomba eğitim faaliyetlerine katıldığı belirtildi. Daha önce de bombal ısaldırı eylemlerinde aktif olarak görev almıştı

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    Haberler Güncel Gaziantep merkezli 3 ilde operasyon! Eylem hazırlığındaki 9 terörist yakalandı
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