29 Nisan 2022 koronavirüs vaka sayıları belli oldu! Vefat sayısı 2 yıl sonra 10'un altına düştü...

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
"2 YIL SONRA İLK KEZ"
Sağlık Bakanı Koca: "Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 MART 2020'DEN SONRA İLK KEZ bugün 10'un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün 1.924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın."
28 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
27 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
26 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
25 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
24 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
23 NİSAN 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
22 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
21 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU