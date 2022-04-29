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    • Güncel
    • 29.04.2022 22:10
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    • 29.04.2022 22:21
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    29 Nisan 2022 koronavirüs vaka sayıları belli oldu! Vefat sayısı 2 yıl sonra 10'un altına düştü...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayılarını paylaştı. Koca, " Vefat sayısı 24 MART 2020’DEN SONRA İLK KEZ bugün 10’un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. " ifadelerini kullandı.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    "2 YIL SONRA İLK KEZ"


    Sağlık Bakanı Koca: "Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 MART 2020'DEN SONRA İLK KEZ bugün 10'un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün 1.924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın."

    28 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    27 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    26 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    25 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    24 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    23 NİSAN 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    22 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    21 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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    Haberler Güncel 29 Nisan 2022 koronavirüs vaka sayıları belli oldu! Vefat sayısı 2 yıl sonra 10'un altına düştü...
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