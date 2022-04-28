Son dakika: Adalet Bakanlığından "cezaevlerinde hak ihlalleri yapıldığı" iddialarına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor

Açıklamada, "Barındırılan her hükümlü ve tutuklunun başta yaşam hakkı olmak üzere tüm temel hak ve özgürlükleri noktasında titiz ve özenli uygulamalar sergilenmekte, işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans anlayışı ile hareket edilmektedir. Söz konusu iddialar, kamuoyunda algı oluşturmaya ve kurumlarımızı yıpratmaya yönelik olup, bu tür gerçek dışı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

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