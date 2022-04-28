Son dakika: Türk kuşlarında bir başarı daha! AKINCI TİHA'nın hedefi Bayraktar TB-2 ile işaretlendi!

Peki, bu neden kritik? Çünkü şu anda SİHA'larımızda kullanılan MAM-C, MAM-L, MAM-T ve TEBER gibi bütün mühimmatlarımız lazer arayıcı başlığa sahip. Tüm bunların yoğun siste dahi hedefi tam isabetle vurması gelecek dönemdeki kabiliyetlerimiz adına oldukça değerli.

TOPÇU MÜHİMMATLARI İÇİN DE SON DERECE KRİTİK

Anıl Şahin bu noktada ayrı bir detaya daha dikkat çekiyor… Test günü hedeflemenin başka bir araçla yapılması ve hava şartlarına rağmen lazer arayıcı başlık taşıyan mühimmatın hedefi bulmasını topçu birlikleriyle de ilişkilendiriyor.

"Türkiye SİHA'lara yönelik lazer arayıcı başlıklı mühimmat konusuna o kadar çalıştı ki topçu birlikleri tarafından kullanılan bir füzeye bile bu operasyonel konsept dahilinde lazer arayıcı başlık entegre edildi." diyor Şahin.

Şahin'in burada kast ettiği füze Roketsan imzalı TRLG-230... Bu füze aslında oldukça yeni bir konseptin meyvesi. Azami 70 kilometre menzile sahip ve 55+ metre çapında alana nüfuz ediyor. Bu bir topçu füzesi ancak lazer arayıcı başlığa sahip.