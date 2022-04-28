Son dakika: Türk kuşlarında bir başarı daha! AKINCI TİHA'nın hedefi Bayraktar TB-2 ile işaretlendi!

Geçtiğimiz günlerde AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ile TEBER-82 Güdüm Kiti birlikteliğine dair bir test atışı yapıldı. Her ne kadar kamuoyunda testin başarılı olması üzerinde durulsa da aslında arka planda yaşanan bazı gelişmeler gelecek döneme dair de önemli ipuçları taşıyor.
Planlamaya göre AKINCI havalanacak ve üzerinde taşıdığı mühimmat ile deniz yüzeyindeki bir hedefi vuracaktı. Aslında plan sahada başarılı şekilde uygulandı ancak bir farkla.
Test günü hava oldukça sisliydi. Haliyle hedefin lazer ile işaretlenmesi çok zordu. Karar vericiler farklı bir yol uygulamak istedi ve AKINCI'nın görüş alanı yerine havaya kaldırdıkları TB-2 Bayraktar SİHA ile farklı bir bölgeden hedefi lazerle işaretledi.
Yoğun sise rağmen AKINCI mühimmatını ateşledi. Bir süre havada süzülen TEBER-82 ise sisin azaldığı yerde Bayraktar TB-2 tarafından işaretlenen hedefine başarıyla yöneldi ve tam isabetle vurdu.