Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’den flaş S-400 açıklaması!

"Şöyle yanlış bir algı gündemde. 'Türkiye birinci sistemi aldı, düşündü taşındı ikinci sistemi de mi alacak'. Böyle bir şey yok bizler masaya iki sistem için oturduk. Yani proje tek bir proje. Bir proje yaptık ikinci projeyi yapıyor değiliz. Yani alacağımız sistemin nitelikleri, içerisindeki parametreler, üniteler belliydi. Biz bunun birinci partisini aldık. İkinci partiyi de hemen akabinde teslim alabilirdik. Ancak orada malum bu sürecin önemli parametrelerinden bir tanesi, belirli teknoloji işbirliği ve ortak üretim parametreleri idi. Bir de üretim sürecinin yayılması diye bir kavram vardı. Bu konudaki müzakerelerin biraz zaman alması neticesinde sürecin devamı zamana yayıldı. 'Türkiye düşündü taşındı Amerika ne derse desin ben ikinci sistemi de alacağım diye inatlaşıyor manzarasından çok Türkiye baştan verdiği kararın aynısını uygulamaya devam ediyor.' Bu algıyı özellikle vurgulamak istiyorum."