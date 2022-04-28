Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'daki olaylarda ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya'nın Gonder şehrinde 26 Nisan günü bir cenaze töreni sonrasında yaşanan, bazı camilerin de hedef alındığı olaylarda 21 kişinin hayatını kaybettiği yönündeki haberin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "İçinde bulunduğumuz mukaddes ramazan ayında düzenlenen bu saldırıları kınıyoruz. Söz konusu elim olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Adli sürecin Etiyopya makamlarınca titizlikle yürütüleceğine inanıyoruz" sözleri kullanıldı.

21 KİŞİ HAYATINI YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Ülkenin kuzeyindeki Gonder şehrinde 26 Nisan'da sivillere yönelik saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmişti. Addis Ababa İslami İşler Yüksek Konseyi, şehirdeki bazı camilerin ve Müslümanlara ait varlıkların tahrip edildiğini açıklamıştı.



