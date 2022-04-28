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    • 28.04.2022 19:42
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    • 28.04.2022 19:42
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'daki olaylarda ölenler için taziye mesajı

    Etiyopya'nın Gonder şehrinde bir cenaze töreni sonrasında yaşanan olaylar sonucu 21 kişi hayatını kaybetti. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada "İçinde bulunduğumuz mukaddes ramazan ayında düzenlenen bu saldırıları kınıyoruz. Söz konusu elim olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Türkiye’den Etiyopya’ya taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya'nın Gonder şehrinde 26 Nisan günü bir cenaze töreni sonrasında yaşanan, bazı camilerin de hedef alındığı olaylarda 21 kişinin hayatını kaybettiği yönündeki haberin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

    Açıklamada, "İçinde bulunduğumuz mukaddes ramazan ayında düzenlenen bu saldırıları kınıyoruz. Söz konusu elim olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Adli sürecin Etiyopya makamlarınca titizlikle yürütüleceğine inanıyoruz" sözleri kullanıldı.

    21 KİŞİ HAYATINI YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
    Ülkenin kuzeyindeki Gonder şehrinde 26 Nisan'da sivillere yönelik saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmişti. Addis Ababa İslami İşler Yüksek Konseyi, şehirdeki bazı camilerin ve Müslümanlara ait varlıkların tahrip edildiğini açıklamıştı.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'daki olaylarda ölenler için taziye mesajı
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