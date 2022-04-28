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    • Güncel
    • 28.04.2022 19:34
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    • 28.04.2022 19:42
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    Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çatışma! JÖH'ler 2'sini etkisiz hale getirdi

    Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birlikleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

    JÖH’ler teröristleri avladı

    Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birlikleri ile teröristler arasında çatışma çıktı.

    2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
    Çatışmada PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

    "OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR"
    Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Kavaklı Çobandağı bölgesinde 28 Nisan 2022 tarihinde icra edilen EREN ABLUKA-2 operasyonu esnasında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birlikleri ile teröristler arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist 1 M-16, 1 Kalaşnikof silahla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

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    Haberler Güncel Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çatışma! JÖH'ler 2'sini etkisiz hale getirdi
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