Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çatışma! JÖH'ler 2'sini etkisiz hale getirdi

Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birlikleri ile teröristler arasında çatışma çıktı.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Çatışmada PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

"OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR"

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Kavaklı Çobandağı bölgesinde 28 Nisan 2022 tarihinde icra edilen EREN ABLUKA-2 operasyonu esnasında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birlikleri ile teröristler arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist 1 M-16, 1 Kalaşnikof silahla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."