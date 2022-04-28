Türkiye'den Panama çıkarması! Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik temaslar: Karşılıklı anlaşmalar imzalandı

Latin Amerika turu kapsamında Panama'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panama Devlet Başkanı Cortizo ile Devlet Başkanlığı Sarayı Palacio de las Garzas'ta görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Panama Cumhurbaşkanı Laurentino Cortizo ile bir araya geldik. Ekonomik ve ticari konular başta olmak üzere iş birliğimizi her alanda ilerleteceğiz." ifadelerini kullandı.
"İŞ BİRLİĞİ VE KARDEŞLİK BAĞLARI"
Panama Devlet Başkanı Cortizo da Twitter hesabından görüşmeye ilişkin fotoğrafları, "Devlet Başkanlığı Sarayı'nda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ağırladım ve uluslarımızın refahı için bizi birleştiren iş birliği ve kardeşlik bağlarını güçlendirmekten bahsettim." mesajıyla paylaştı.
KARŞILIKLI ANLAŞMALAR İMZALANDI
Görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu ve Panamalı mevkidaşı Mouynes kameralar karşısına geçerek ortak açıklamalarda bulundu.
İkilinin açıklamalarının ardından karşılıklı anlaşmalar imzalandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panamalı mevkidaşı Erika Mouynes ile düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ve Panama arasındaki ticaretin artacağını ve dengeli hale getirileceğini ifade ederek, "Turizm, inşaat, enerji ve lojistik alanlarında büyük bir potansiyel bulunuyor" dedi.