Türkiye'den Panama çıkarması! Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik temaslar: Karşılıklı anlaşmalar imzalandı

Latin Amerika turu kapsamında Panama'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panama Devlet Başkanı Cortizo ile Devlet Başkanlığı Sarayı Palacio de las Garzas'ta görüştü.



Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Panama Cumhurbaşkanı Laurentino Cortizo ile bir araya geldik. Ekonomik ve ticari konular başta olmak üzere iş birliğimizi her alanda ilerleteceğiz." ifadelerini kullandı.