Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir

14 Şubat 2011 tarihinde MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü olarak atandı. Görev kapsamında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında yürütülen eğitim faaliyetlerinin niteliğini artırmak ve okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak amacıyla politikalar üretilmesini sağladı. "Okul Öncesi Eğitimi Güçlendirme Projesi" gibi büyük ölçekli projeler geliştirilmesinde ve yürütülmesinde emek harcadı, okullaşma oranının artırılması amacıyla yarım günlük eğitim modeline geçiş ve devlet okullarında okul öncesi eğitim hizmetinin ücretsiz olmasına ilişkin mevzuat düzenleme çalışmaları yaptı.

28 Ocak 2012 tarihinde ise 652 sayılı KHK uyarınca MEB Teşkilat Kanunu'nun değişmesi ile MEB Temel Eğitim Genel Müdürü olarak atandı. Bu görevi kapsamında bakanlığa bağlı tüm okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kurumlarının faaliyetlerinin niteliğini artırmaya yönelik politika ile stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasının yanı sıra söz konusu okulların idari ve mali iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik çalışmaları yönetmiştir. Bu çalışmalar içerisinde 12 yıllık zorunlu eğitimin (4+4+4) ilkokul ve ortaokul dönüşümlerinin gerçekleştirilmesi, yabancı dil eğitiminin ilkokul ikinci sınıftan itibaren verilmesi, ilkokullarda din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin branş öğretmenleri tarafından verilmesi, ilkokul müfredatına oyun ve fiziki etkinlikler dersinin eklenmesi, ilkokula yeni başlayan öğrencilerin okul hayatına uyumunu kolaylaştırmak amacıyla ilkokul birinci sınıf öğretim materyallerinin hazırlatılarak ücretsiz olarak dağıtılması, "İlköğretim Kurumlarına Devam Oranlarının Artırılması Projesi" kapsamında özellikle doğu ve güneydoğu illerinde yetersiz dil becerisi olan çocukların akranlarına yetişebilmesi için Türkçe ve Süryanice dillerinin ortak söz varlığından hareketle "İlk Okuma Yazmaya Giriş" kitabının hazırlanması ve dağıtılması, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında zekâ oyunları ve drama dersi öğretim programının hazırlanması, öğrencilerin çanta yükünün azaltılması amacıyla ders kitaplarının iki dönem hâlinde okutulmak üzere bölünmesi, ilkokul birinci sınıflar için uygulanan uyum programına ortaokulların da dâhil edilmesi yer almaktadır.

13 Ocak 2016 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atanan Funda KOCABIYIK, söz konusu genel müdürlük bünyesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımıza Türkçe ve Türk kültürünün tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yaptı.