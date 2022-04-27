Bakan Akar'dan Türkiye'de planlanan Zelenskiy - Putin görüşmesine ilişkin flaş açıklama

"İNSANİ DURUMUN KÖTÜLEŞTİĞİNİN FARKINDAYIZ"

Sivillerin Ukrayna'dan tahliyesinin çok önemli olduğunu belirten Akar, "Çalışmalarımız devam ediyor. Orada kalan az sayıdaki vatandaşlarımızla birlikte diğer sivillerin de tahliyesine yönelik deniz ulaşımı dahil desteğimizi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen Türk ticari gemilerine ilişkin ise "Emniyetli, güvenli şekilde Ukrayna'dan ayrılmasına yönelik hem Rus hem Ukrayna makamları ile temaslarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Hava sahasının kapanması nedeniyle insani yardım malzemesi götürdüğü Ukrayna'da kalan TSK'ye ait iki A400 M uçağının durumuyla ilgili Akar, "Onların emniyetli şekilde yurdumuza intikali için temaslarımız sürüyor." dedi.

Türkiye'nin en başından itibaren Ukrayna'nın ihtiyaçları çerçevesinde insani yardım başlattığını anlatan Bakan Akar, bunu sürdürmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Akar, Ramstein'daki toplantıda Ukrayna-Rusya arasında olası bir ateşkesin gündeme gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine, "Biz Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği çerçevede ateşkesin önemli olduğunu belirtiyoruz. Gelen raporlar, sahadaki bilgiler kapsamında, insani durumun kötüleştiğinin farkındayız. Durumun daha da kötüleşmemesi için en azından insani ateşkes yapılmasının bölge halkı için önemli olduğunu görüyoruz." yanıtını verdi.

KARADENİZ'DE İMHA EDİLEN MAYINLAR

Karadeniz'de serbest kalan mayınlar konusunun toplantıda gündeme gelip gelmediğine yönelik soruya ilişkin de Bakan Akar, şu açıklamalarda bulundu: "Biz konuşmamız sırasında görüşlerimizi, değerlendirmelerimizi, endişelerimizi paylaştık. Bunlardan biri de Karadeniz'deki istikrarın devamı konusu oldu. Karadeniz'de barışın, sükunun, istikrarın sağlanması bakımından ilkeli şekilde davranmaya devam ediyoruz. Ukrayna-Rusya Savaşı çıktıktan sonra biz Montrö çerçevesinde Boğaz'dan herhangi bir şekilde savaş gemisi geçişi olmamasını tüm taraflara ilettik. Şu ana kadar da Boğaz'dan herhangi bir şekilde geçiş olmadı. Dolayısıyla bölgede barışın ve istikrarın korunması bakımından tüm tarafların Montrö'ye uymasını açık ve net şekilde talep ettik. İlgili ülkelerin de bunlara uyduklarını gördük. Bölgesel sahiplik ilkesinin kullanılması lazım. Böylece de istikrarın sağlanması lazım.

Herhangi bir şekilde Karadeniz'in stratejik rekabet alanına dönmemesi lazım. Aksi halde bunun çok ciddi birtakım yansımaları olabilir. Orada maksadı ne olursa olsun yapılacak bir hareket, alınacak bir tedbir yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Yanlış algı da süratli bir tırmanmaya ve gerilimin artmasına neden olabilir. Buna meydan vermemek gerektiğini tüm taraflara anlattık."



"MAYINLARLA İLGİLİ RAKAMLARA İHTİYATLI YAKLAŞMAK GEREKİYOR"

Akar, Karadeniz'de sürüklenen ve imha edilen mayınlara yönelik de "Mayınla ilgili çeşitli sayılar ortaya atıldı. Bunlara ihtiyatlı yaklaşmak gerekiyor. Şu ana kadar üç mayın emniyetli bir şekilde imha edildi. Mayın avlama gemilerimiz, helikopterlerimiz, deniz karakol uçaklarımız ve SAS timlerimiz teyakkuz halinde. Şu anda İstanbul Boğazı'nı yakından gözetliyoruz, giriş çıkışı kontrol edip herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için ilave tedbir aldık, tespit radarları koyduk. Şu anda Boğaz'da deniz trafiği ile ilgili bir sıkıntının olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz." diye konuştu.

Türkiye'nin serbest kalan mayınlarla mücadele konusunda herhangi bir desteğe ihtiyacı olup olmadığı sorulan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu konuda çok ileri düzeyde bir kapasitesi var. Bizim hem tespit hem imha konusunda yeterli unsurlarımız, teçhizatımız var. Ayrıca sadece kendi ihtiyaçlarımızın karşılamanın ötesinde dostlarımıza, müttefiklerimize de mayınla mücadelede destek verebileceğimizi ilettik." dedi.