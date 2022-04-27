Son dakika: Sahibinden satılık ada! Karaca Adası'nın fiyatı 145 milyon TL'den 360 milyon TL'ye yükseldi

Adanın 1983 yılında birinci dereceden SİT alanı ilan edildiğini aktaran Özcan, otel yatırımının bu nedenle gerçekleşemediğini, adayı satın alan Türk iş insanının da mağduriyet yaşadığını belirtmişti. Uğur Özcan, "Sahibi yatırım yapmaktan vazgeçtiği için satışa çıkardı. Adada 3 müstakil ev bulunuyor. Ancak metruk durumda. İmar affı kapsamında yapı kayıt belgeleri alındı. Restore edilerek kullanılabilir. Yine adaya günübirlik turizm tesisi ve küçük bir marina da yapılabilir. Bunlara izin var" diye konuşmuştu.