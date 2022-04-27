🙌Kadir Gecesi kandil simidi tarifi! Evde mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi yapılışı! İşte malzemeler, püf noktalar... Kandil simidi nasıl yapılır?

Kandil simidi nasıl yapılır? 🙌Kadir Gecesi kandil simidi tarifi! Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi yapılışı! İşte malzemeler, püf noktalar nelerdir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Mübarek 2022 Kadir Gecesi bugün idrak ediliyor ve kandil simidini hazır almak yerine evinde denemek isteyen Müslüman vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren araştırmalarını hızlandırdı. Pratik ve lezzetli tarifi haberimizde bulabilirsiniz.
EVDE PRATİK VE LEZZETLİ KANDİLİ SİMİDİ NASIL YAPILIR?
KANDİL SİMİDİ TARİFİ MAHLEPSİZ
Malzemeler:
1 yumurta sarısı
2 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
1. 5 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
125 gram margarin
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un
Üzeri için;
1 yumurta beyazı
Susam
Çörek otu