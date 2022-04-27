Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kolombiyalı mevkidaşı Ramirez ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

"YATIRIMLARI TEŞVİK ETMEMİZ GEREKİYOR"

Çavuşoğlu, yaklaşık 20 yıl önce bölgede sadece 6 büyükelçilik bulunduğunu anımsatarak, "Bugün 18 misyonumuz var, kısa sürede San Salvador'da büyükelçilik açacağız. Bölgeyle ticaretimiz yaklaşık 1 milyar dolardan 15 milyar dolara çıktı. Biz Kolombiya'yı, Latin Amerika bölgesinde en önemli ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz. İkili ticaret hacmimiz geçen yıl 2 milyar dolara çıktı." ifadesini kullandı.

İki ülke ticaretine bakıldığında büyük bölümün Kolombiya'dan Türkiye'ye yapıldığına işaret eden Çavuşoğlu, önlerindeki süreçte 5 milyar dolar hedefine ulaşarak ticaretin dengelenmesi için uğraşacaklarının altını çizdi.

Çavuşoğlu, iki ülke arasında ortak ticaret komitesi ve iş forumu gibi mekanizmaların toplantılarda ele alınacağını bildirerek, "Özellikle yatırımları teşvik etmemiz gerekiyor, bu nedenle çifte vergilerin önlenmesi müzakerelerine başlamak istiyoruz." dedi.

"BİRLİKTE ÇALIŞIR VE HAREKET EDERSEK SINAMALARIN ÜSTESİNDEN KOLAYLIKLA GELİRİZ"

Tarım, örgütlü suçlarla mücadele ve düzensiz göç konusunda tecrübe paylaşımına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Hem Latin Amerika bölgesinde hem bizim bölgemizde çokça küresel sorun var fakat ben inanıyorum, birlikte çalışır ve hareket edersek diğer ortaklarımız gibi bu sınamaların üstesinden kolaylıkla geliriz, önümüze çıkan fırsatları da halkımızın yararına daha iyi kullanırız." diye konuştu.