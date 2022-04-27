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    • 27.04.2022 14:10
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    • 27.04.2022 14:10
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    Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a kritik ziyaret

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Türkiye'nin son dönemde ilişkilerini normalleştirdiği Suudi Arabistan'a bir ziyaret yapacak. Erdoğan'ın bayram öncesi Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la bir araya gelmesi öngörülüyor.

    Başkan Erdoğan’dan Suudi Arabistan’a kritik ziyaret

    Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkileri normalleştirmeye başladığı bir süreçte, kritik bir temasın daha gerçekleştirileceği söyleniyor. Hürriyet'in haberine göre Başkan Erdoğan'ın bayram öncesi bu hafta içerisinde Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la bir araya gelmesi öngörülüyor.

    GERİLEN İLİŞKİLERİN NORMALLEŞTİRİLMESİNDE KRİTİK ADIM
    Son birkaç ayda gerçekleşen Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail üst düzey temaslarının ardından Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti yapması bölgesel gelişmeler açısından önemli.

    Erdoğan ve Muhammed Bin Selman'ın gündeminde ise Doğu Akdeniz ve Arap yarımadasından Avrupa'ya uzanacak enerji projeleri, bölgesel barış gibi başlıkların yer alması bekleniyor.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a kritik ziyaret
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