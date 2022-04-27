İçişleri Bakanlığı Ramazan Bayramı tatilinde karayollarında sıkı güvenlik tedbirleri alacak! 208 bin 900 personel görev yapacak

-ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞLARINA SINIRLAMA

Terminal ve izin verilen yerler dışında otobüslerin kalkışlarına müsaade edilmeyecek. Otobüslerde, sivil personellerle denetimlere bu bayramda devam edilecek. Denetimlerde 05.00 – 07.00 saatleri arasında seyahat halinde olan şoförler araç dışına davet edilerek gerekli kontroller yapılacak ve uykusuzluk ya da yorgunluk belirtisi gösteren sürücülerin araç dışında dinlenmeleri sağlanacak.

Tarım araçların, ağır tonajlı taşıtların uygunsuz olarak ve trafik yoğunluğunun yaşandığı saatlerde trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyecek.

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kara yolu araçlarının, 24.00-06.00 saatlerinde şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde kara yolu üzerinde tarımsal zirai araçlar, traktörler, biçerdöverlerin uygunsuz olarak trafikte seyretmeleri engellenecek.

Trafiğin yoğunlaştığı güzergahlarda gerek görülmesi halinde trafik birim amirlerinin talimatı ile ağır tonajlı taşıtlar ve tarım araçları, trafik yoğunluğu sona erinceye kadar uygun yerlerde geçici olarak bekletilecek.

Yolcu ve eşya taşımacılığı yapan kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçların takograf ihlalleri, sigorta ve muayene kontrolleri titizlikle yapılacak.