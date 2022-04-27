İçişleri Bakanlığı Ramazan Bayramı tatilinde karayollarında sıkı güvenlik tedbirleri alacak! 208 bin 900 personel görev yapacak

Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla karayollarında trafik hareketliliği artarken, İçişleri Bakanlığı da tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Bakanlık 81 İl Valiliğine "2022 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre Ramazan Bayramında alınacak tedbirler bayram tatili öncesi 29 Nisan'a başlayacak ve 09 Mayıs'a kadar sürecek.
Bayram tedbirleri kapsamında polis ve jandarma trafik ekipleri müşterek denetimler gerçekleştirecek. Jandarma trafik sorumluluk bölgelerinde, araç trafiğinin ve kazaların yoğunlaştığı güzergahlarda da karma ekipler marifetiyle denetimler artırılarak, kural ihlallerinin en aza indirilmesi ve bu sayede ölümlü kazaların önlenmesi sağlanacak.
Bayram süresince trafik tedbirlerinin yerinde denetlenmesi ve yaşanabilecek sıkıntılara anında müdahale edilebilmesi amacıyla; Bakanımız Sn. Süleyman Soylu başta olmak üzere Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, tüm vali ve kaymakamlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları, Jandarma Genel Komutanlığı Komutan Yardımcıları ve Daire Başkanları, il/ilçe emniyet/jandarma müdür ve komutanları sahada olacak. Özellikle kazaların yoğunlaştığı kaza kara noktalarında ve güzergâhlarda alınan trafik tedbirleri uygulamasının yanı sıra ilave tedbir ihtiyacı olup olmadığının tespiti ve denetimi için bayram tatili boyunca;
• 30 Polis Başmüfettişi,
• 4 Jandarma Başmüfettiş / Müfettişi,
• 22 Jandarma Denetleme üyesi olmak üzere 56 müfettiş görevlendirildi.