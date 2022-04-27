Başkan Erdoğan ile sanatçıların fotoğrafını çekmişti! Hülya Avşar o anları anlattı: Gizli gizli yapıyordum da...



SEVGİ DOLU BİR GECEYDİ

Sanatçı Orhan Gencebay, birçok sanatçının iftar programı vesilesiyle aynı çatı altında buluştuğunu, katılımcıların programdan memnun ayrıldığını söyledi.

Devletin sanatçılara yönelik desteğini bir kez daha yanlarında hissettiklerini belirten Gencebay, "Tabii ki devletimiz, ülkemizin en büyük ismi, Cumhurbaşkanımız çağırdı. Biz de iftara şerefle gittik, vatandaş olarak gerekeni yaptık. Herkes de memnun oldu. Uzun zamandır birbirini görmeyen dostlar birbirini gördü. Bu arada Cumhurbaşkanımız bütün masaları tek tek dolaşıp teşekkür etti ve gönül aldı. Harikaydı, çok iyiydi. Sayın Cumhurbaşkanım ve değerli eşlerinin sanat dünyasına verdiği iftar daveti harika ve sevgi dolu bir geceydi." dedi.

Başkan Erdoğan'ın zaman içinde her sektörden insanla buluşmasının sevindirici olduğunu dile getiren Gencebay, Erdoğan'ın sanata değer verdiğini, bu kapsamda sanat camiasındaki bazı sıkıntıların olgunluğa erişeceğine inandığını vurguladı.

"Fikir mi önemli, cisim mi?" diye soran Gencebay, "Bize birinci derecede fikir ve duygu lazım. Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok hassas ve bunu bilen birisi. İnşallah her şey çok daha iyi olacak." diye konuştu.

Orhan Gencebay, programda sektördeki eksikleri anlatmaya gayret gösterdiklerinin altını çizerek, müzik camiasında üretimin durduğunu, iftarda ilgili kişilerle bu konuyu görüştüklerini belirtti.