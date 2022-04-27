Başkan Erdoğan ile sanatçıların fotoğrafını çekmişti! Hülya Avşar o anları anlattı: Gizli gizli yapıyordum da...

Pek çok alanda iştigal eden değerli sanatçıların bu vesileyle bir arada bulunduğuna dikkati çeken Yenişehirlioğlu, "Beyefendi ve Hanımefendi sağ olsunlar, tek tek masaları ziyaret ettiler, sanatçılarla sohbet ettiler, hatırlarını sordular. Bu tip durumları önemsiyorum. Hem ramazan ayının birlik ve beraberlik tesisi açısından hem ramazan ayının kutsiyeti açısından hem de büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın sanata, sanatçıya ve kültür hayatımıza verdiği değer açısından son derece ehemmiyetli buluyorum." diye konuştu.
Başkan Erdoğan'la programda özçekim yapan Yenişehirlioğlu, "Eskiye dayalı bir hukukumuz vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla gönül birlikteliğimiz de vardır. Sevdiğim bir insandır, insanın sevdiğiyle fotoğraf çektirmesi son derece doğaldır." dedi.
Fotoğrafın sosyal medyada paylaşmasından rahatsızlık duyan kesimlerin olduğuna işaret eden Yenişehirlioğlu, şöyle devam etti:
"Özel bindirilmiş kıtalar var malumunuz. Bunlar 'Ne yapalım da çemkirelim, ne yapalım da hadiseyi küçük düşürelim?' şeklinde gayret içindeler ama acınacak durum. Ben hiç bunlara itibar etmiyorum. Benim kim olduğum, ne olduğum, sanatım, yazarlık hayatım, hukuk dünyasıyla yaptığım mazideki geçmişim, şimdi aktör olarak ortaya koyduğum performanslar zaten ortada. Niyetimiz, fikrimiz, yazdıklarımız, çizdiklerimiz, konferanslarda anlattıklarımız çok net ortada. Dolayısıyla böyle küçük, zayıf, vasıfsız tavırlara karşı zaten bir şey demiyorum. Bunlar olağan şeyler sosyal medyada ama ben yaptığımın arkasındayım ve de çok mutluyum açıkçası."