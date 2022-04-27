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    • 27.04.2022 09:48
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    • 27.04.2022 09:49
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    Başkan Erdoğan ile sanatçıların fotoğrafını çekmişti! Hülya Avşar o anları anlattı: Gizli gizli yapıyordum da...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda kültür- sanat dünyasının ünlü simaları ile iftar yemeğinde bir araya gelmişti. Başkan Erdoğan ile sanatçıların fotoğrafını çeken Hülya Avşar o anları anlattı. Avşar, "Çok güzel bir ortam vardı, ben de o ortamın samimiyetinden dolayı böyle bir şey yapmak geldi içimden. Aslında gizli gizli yapıyordum da fark ettiler." dedi.

    Hülya Avşar iftar davetindeki o anları anlattı

    Hülya Avşar önceki akşam bir iftar programı sonrası Bebek'te aracında görüntülendi.

    Avşar kızı, geçtiğimiz hafta katıldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar daveti hakkındaki soruları yanıtladı.

    Sabah'ın haberine göre, gecede davete katılanların fotoğraflarını çeken Avşar, "Çok güzel bir ortam vardı, ben de o ortamın samimiyetinden dolayı böyle bir şey yapmak geldi içimden. Aslında gizli gizli yapıyordum da fark ettiler" dedi.

        Yeni çıkacak albümü hakkında da konuşan Avşar, "Şarkı geliyor, şampiyon belli" dedikten sonra arabasının üzerini gülle dolduran çiçekçiye 100 TL verip evinin yolunu tuttu.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kültür- sanat dünyasının ünlü simaları ile iftar yemeğinde bir araya geldi.



        Sabah'ta yer alan habere göre, Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşen davette Cumhurbaşkanıyla sohbet edip fotoğraf çektiren ünlü isimler geceye dair detayları anlattı.


        SEVGİ DOLU BİR GECEYDİ
        Sanatçı Orhan Gencebay, birçok sanatçının iftar programı vesilesiyle aynı çatı altında buluştuğunu, katılımcıların programdan memnun ayrıldığını söyledi.

        Devletin sanatçılara yönelik desteğini bir kez daha yanlarında hissettiklerini belirten Gencebay, "Tabii ki devletimiz, ülkemizin en büyük ismi, Cumhurbaşkanımız çağırdı. Biz de iftara şerefle gittik, vatandaş olarak gerekeni yaptık. Herkes de memnun oldu. Uzun zamandır birbirini görmeyen dostlar birbirini gördü. Bu arada Cumhurbaşkanımız bütün masaları tek tek dolaşıp teşekkür etti ve gönül aldı. Harikaydı, çok iyiydi. Sayın Cumhurbaşkanım ve değerli eşlerinin sanat dünyasına verdiği iftar daveti harika ve sevgi dolu bir geceydi." dedi.

        Başkan Erdoğan'ın zaman içinde her sektörden insanla buluşmasının sevindirici olduğunu dile getiren Gencebay, Erdoğan'ın sanata değer verdiğini, bu kapsamda sanat camiasındaki bazı sıkıntıların olgunluğa erişeceğine inandığını vurguladı.

        "Fikir mi önemli, cisim mi?" diye soran Gencebay, "Bize birinci derecede fikir ve duygu lazım. Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok hassas ve bunu bilen birisi. İnşallah her şey çok daha iyi olacak." diye konuştu.

        Orhan Gencebay, programda sektördeki eksikleri anlatmaya gayret gösterdiklerinin altını çizerek, müzik camiasında üretimin durduğunu, iftarda ilgili kişilerle bu konuyu görüştüklerini belirtti.


            CUMHURBAŞKANIMIZDAN TALEPTE BULUNDUM
            DEMET AKALIN: "Tüm sanatçılar adına Cumhurbaşkanımızdan gece yarısından sonra müzik kısıtlamasının kaldırılması konusunda talepte bulundum. Böyle bir davete katılmak, Ramazan ayında iftar yemeğinde bir araya gelmek çok keyifliydi."


            SANATÇILARDAN SİGARAYI BIRAKMALARINI İSTEDİ
            Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, Türkiye Cumhurbaşkanının iftar programına katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanının iftar yemeğine gitmek keyif veriyor. Siyasetten uzak, kargaşadan uzak, herkesin sadece birbirine güzel baktığı bir ortam oluyor. Senede bir olan bu davette herkesin birbirini görmesi ve hatır sorması bana keyif veriyor." ifadelerini kullandı.

            HÜLYA KOÇYİĞİT: "Cumhurbaşkanımız ve muhterem eşi Emine Hanım çok değerli konuklarıyla bu akşam iftar yaptı. Her zamanki gibi mütevazı kişiliği ile hepimizi tek tek selamlayıp hatırını sordu ve kültür sanat insanlarını onore edecek çok güzel bir konuşma yaptı. Hepimiz çok mutlu olduk."

            Oyuncu Hülya Koçyiğit, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın iftarda kültür ve sanat camiasından isimleri ağırladığını, keyifli bir buluşma olduğunu anlattı.

            Başkan Erdoğan'ın mütevazı ev sahipliğiyle herkesin hatırını tek tek sorduğunu anlatan Koçyiğit, konuşmasının da kendilerini tatmin ve onore ettiğini kaydetti.



            BİROL GÜVEN: "Uzun süredir görüşmeyen insanlar birbirlerine sarıldılar. Cumhurbaşkanımız bütün masaları tek tek dolaşıp tüm misafirlerle tek tek el sıkıştı. Tüm katılanlara kendi alanlarıyla ilgili sorular sordu, neredeyse herkesin çalışmalarını oldukça detaylı biliyordu. Bu beni çok şaşırttı çünkü çok yoğun bir insan. Bizlerle diziler, filmler üzerine konuştu. Bazı arkadaşlarımıza da sigarayı bırakıp bırakmadıklarını sordu. Bırakmalarını istedi. Klasik bir iftar menüsü vardı; iftariyelik, pide, çorba gibi."



                RAHMAN BEŞEL: "Cumhurbaşkanımızın davetiyle ilk defa böyle bir organizasyona katıldım. Çok heyecanlandım. Daha önce hiç bu kadar ünlüyü bir arada görmemiştim. Çok mutlu oldum. Yapımcımız Mustafa Uslu, eşiyle aynı masadaydık. Emin Uzunlar ve Şafak Sezer'le fotoğraf çektirdim."

                SERKAN ÇAĞRI: "Cumhurbaşkanımız ve eşi tarafından düzenlenen iftar buluşmasında olmaktan mutluluk duydum. Telif hakları konusunda yapılacak düzenleme ve çalışmaların Cumhurbaşkanımızca ifade edilmesi bizleri oldukça heyecanlandırdı. Gerçekleşmesini dört gözle bekliyoruz."

                "İNSANIN SEVDİĞİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMESİ SON DERECE DOĞAL"
                Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanının bütün kültür dünyasını ve sanatçıları tek bir çatı altında toplayıp, mübarek ramazan ayında iftar yapıyor olmasının kendi adına sevindirici olduğunu söyledi.

                Pek çok alanda iştigal eden değerli sanatçıların bu vesileyle bir arada bulunduğuna dikkati çeken Yenişehirlioğlu, "Beyefendi ve Hanımefendi sağ olsunlar, tek tek masaları ziyaret ettiler, sanatçılarla sohbet ettiler, hatırlarını sordular. Bu tip durumları önemsiyorum. Hem ramazan ayının birlik ve beraberlik tesisi açısından hem ramazan ayının kutsiyeti açısından hem de büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın sanata, sanatçıya ve kültür hayatımıza verdiği değer açısından son derece ehemmiyetli buluyorum." diye konuştu.

                Başkan Erdoğan'la programda özçekim yapan Yenişehirlioğlu, "Eskiye dayalı bir hukukumuz vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla gönül birlikteliğimiz de vardır. Sevdiğim bir insandır, insanın sevdiğiyle fotoğraf çektirmesi son derece doğaldır." dedi.

                Fotoğrafın sosyal medyada paylaşmasından rahatsızlık duyan kesimlerin olduğuna işaret eden Yenişehirlioğlu, şöyle devam etti:

                "Özel bindirilmiş kıtalar var malumunuz. Bunlar 'Ne yapalım da çemkirelim, ne yapalım da hadiseyi küçük düşürelim?' şeklinde gayret içindeler ama acınacak durum. Ben hiç bunlara itibar etmiyorum. Benim kim olduğum, ne olduğum, sanatım, yazarlık hayatım, hukuk dünyasıyla yaptığım mazideki geçmişim, şimdi aktör olarak ortaya koyduğum performanslar zaten ortada. Niyetimiz, fikrimiz, yazdıklarımız, çizdiklerimiz, konferanslarda anlattıklarımız çok net ortada. Dolayısıyla böyle küçük, zayıf, vasıfsız tavırlara karşı zaten bir şey demiyorum. Bunlar olağan şeyler sosyal medyada ama ben yaptığımın arkasındayım ve de çok mutluyum açıkçası."

                    "BİZ BÜTÜN İDEOLOJİLERLE BARIŞIĞIZ"
                    Türk sanat müziği sanatçısı, yorumcu ve bestekar Coşkun Sabah, davete nazikçe karşılık verdiklerini, iftarın gerçekleştiği salonda samimi bir ortam bulduğunu söyledi.

                    Başkan Erdoğan'ın bütün sanatçılarla tek tek ilgilendiğini ve sohbet ettiğini vurgulayan Sabah, "Bu programın sosyal medyada bazı yerlere çekilmesini çok anlamsız buluyorum. Bir sanatçı politik fikirlerini içinde saklar, dışarı vermez ama bu bir devlettir, Cumhurbaşkanının davetidir. Buna bence daveti alan herkesin katılması çok normal, olağandır. Ben bunun başka yerlere çekilmesine karşıyım." değerlendirmesini yaptı.

                    Bu konuda algı oluşturmak isteyen bir grubun olduğunu, bunu külliyen reddettiğini ifade eden Sabah, "Bu davete icabet eden herkesin yandaşlıkla itham edilmesini ben reddediyorum. Biz bütün ideolojilerle barışığız. Çünkü sanatçıyı her kesimden insan dinler, her kesimden seveni vardır." diye konuştu.

                    Coşkun Sabah, her zaman devletinin yanında olduğunu sözlerine ekledi.

                    Şarkıcı Metin Şentürk ise Başkan Erdoğan ile her ortamda diyalog kurma imkanı bulduğunu, kendisinin Başkan Erdoğan'ı, Erdoğan'ın da kendisini çok sevdiğini dile getirdi.

                    İftarın tevazu dolu ortamda gerçekleştiğinin altını çizen Şentürk, "Cumhurbaşkanımızın sanat dünyasına bildiğimiz yakınlığını yine yaşadık. Keyifli bir iftardı." dedi.

                    Kovid-19 salgını sürecinde sanat camiasının bu kadar geniş kapsamlı bir araya gelemediğine dikkati çeken Şentürk, yemekten ziyade verilen mesajı ve içeriği bakımından iftarı anlamlı bulduğunu kaydetti.

                    Şentürk, "Bence bu iftar güzel bir bütünleşme ifadesi taşıyordu, keyifli bir topluluk vardı. Dolayısıyla umarım bu mesaj da yerine ulaşır." diye konuştu.

                    "BÜTÜN KONUKLARLA TEK TEK İLGİLENDİ"
                    Oyuncu ve sunucu Şoray Uzun da samimi ortamda çok güzel bir iftar ve gece yaşadıklarını söyledi.

                    İftarın çok samimi bir ortamda cereyan ettiğini kaydeden Uzun, "Ben belki 10 yıl belki daha fazla oldu, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlerine icabet etmeye çalışıyorum fakat hiç bu kadar enerjik, bu kadar neşeli, hiç bu kadar hayat dolu, hiç bu kadar sağlıklı görmemiştim. Bir yurttaş olarak onu böyle görmek benim adıma çok sevindirici oldu, çok mutluydum. Abartmıyorum, bütün konuklarla tek tek ilgilendi, herkesle birebir diyalog kurdu. Hal hatır sorduk birbirimize, o başarılar diledi, ben de muvaffakiyetler temenni ettim." ifadelerini kullandı.

                    Şoray Uzun, Erdoğan'ın başta kendisinin de olmak üzere birçok sanatçının yer aldığı sinema ve dizi filmlerindeki sahneleri iyi bildiğini aktardı.

                    Başkan Erdoğan'ın konuşmasını tatmin edici bulduğunu belirten Uzun, uzun zamandır göremedikleri meslektaşlarını bu vesileyle görme imkanı bulduklarını sözlerine ekledi.

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                    Hülya Avşar iftar davetindeki o anları anlattı
                    Haberler Güncel Başkan Erdoğan ile sanatçıların fotoğrafını çekmişti! Hülya Avşar o anları anlattı: Gizli gizli yapıyordum da...
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