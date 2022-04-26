Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı. Meriç ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen H.A., C.E. ve C.A.'nın FETÖ şüphelisi olduğu belirlendi. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Öte yandan güvenlik güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda terör örgütü PKK şüphelisi B.H.'yi yakaladı. Gözaltına alınan B.H.'nin işlemleri sürdürülüyor.
- Güncel
- 26.04.2022 16:11
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- Son Güncelleme:
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- 26.04.2022 16:11
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler enselendi
Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edilen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı. Meriç ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen H.A., C.E. ve C.A.'nın FETÖ şüphelisi olduğu belirlendi. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.