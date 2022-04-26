Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ’cüler enselendi

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı. Meriç ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen H.A., C.E. ve C.A.'nın FETÖ şüphelisi olduğu belirlendi. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



Öte yandan güvenlik güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda terör örgütü PKK şüphelisi B.H.'yi yakaladı. Gözaltına alınan B.H.'nin işlemleri sürdürülüyor.

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