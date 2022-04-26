Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.04.2022 16:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.04.2022 16:11
    ABONE OL

    Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler enselendi

    Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edilen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ’cüler enselendi

    Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı. Meriç ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen H.A., C.E. ve C.A.'nın FETÖ şüphelisi olduğu belirlendi. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

    Öte yandan güvenlik güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda terör örgütü PKK şüphelisi B.H.'yi yakaladı. Gözaltına alınan B.H.'nin işlemleri sürdürülüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan, Putin’le görüştü
    Haberler Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler enselendi
        SON DAKİKA