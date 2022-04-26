Son dakika: Savcılıktan CHP'li Özlem Çerçioğlu için mütaala! İşte ihaleye fesat karıştırma için istenilen ceza

Sabah'ta yer alan habere göre, Mütalaada, birinci olay olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından promosyon olarak dağıtılmak üzere 'polar, bere, atkı takımı, şal' alımı yapılması için 2013'te iki ihale gerçekleştirildiği, belediyenin mal alımını ağırlama giderlerinden yaptığı, açık ihale usulünden kaçınmak amacıyla ihalelerin bölünerek katılım ve rekabetin sağlanmadığı, kamu zararının oluştuğu belirtildi.

Aydın Belediyesi Özel Kalem Müdür vekili Tahir Olçum ile Başkan Yardımcısı Sumran Ünal'ın imza ve onayının bulunduğu, Özlem Çerçioğlu'nun belediye başkanı olarak genel denetimi yapma sorumluluğunun bulunduğu, sanıkların görevi kötüye kullanma suçunu işlediği vurgulandı.