Son dakika: Savcılıktan CHP'li Özlem Çerçioğlu için mütaala! İşte ihaleye fesat karıştırma için istenilen ceza

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 3 sanık hakkında kamu zararına yol açarak görevi kötüye kullanma suçundan dava açıldı.
Çerçioğlu ile 3 sanığın yargılandığı Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın 7. celsesi dün yapıldı.
Son duruşmada Cumhuriyet Savcısı karara ilişkin verdiği mütalaasını açıkladı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Mütalaada, birinci olay olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından promosyon olarak dağıtılmak üzere 'polar, bere, atkı takımı, şal' alımı yapılması için 2013'te iki ihale gerçekleştirildiği, belediyenin mal alımını ağırlama giderlerinden yaptığı, açık ihale usulünden kaçınmak amacıyla ihalelerin bölünerek katılım ve rekabetin sağlanmadığı, kamu zararının oluştuğu belirtildi.
Aydın Belediyesi Özel Kalem Müdür vekili Tahir Olçum ile Başkan Yardımcısı Sumran Ünal'ın imza ve onayının bulunduğu, Özlem Çerçioğlu'nun belediye başkanı olarak genel denetimi yapma sorumluluğunun bulunduğu, sanıkların görevi kötüye kullanma suçunu işlediği vurgulandı.
YOLSUZLUK SORUŞTURMASI ANKARA'YA KADAR UZANMIŞTI
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi'deki (ASKİ) yolsuzluk soruşturması sonucunda Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun da içlerinde yer aldığı 33 sanık hakkında açtığı dava, kentin gündemine bomba gibi düştü. Çerçioğlu'nun, 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ile 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 10 yıl hapsi istenirken, davanın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gözdesi olan Ankara ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'e de uzandığı ortaya çıktı.
ÖNCE ALIM SONRA İHALE
Savcılık, Aydın'daki vurgunun yapıldığı tarihte Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Vekili olan Erdoğan Öztürk'ün de "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediği ve 2 yıla kadar hapse çarptırılması gerektiğini belirtti. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen isimsiz ihbar mektubundaki Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 2015'te gerçekleştirilen yazılım ve donanım alımlarında ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine araştırılmaya başlatıldı. İhbarda, Büyükşehir Belediyesi'nin kullandığı ve Sampaş şirketinin bedelsiz olarak kurmayı taahhüt ettiği programın, açık ihale ile yapılabilecekken pazarlık usulüyle yapabilmek için parçalara bölünerek birinci defada 170 bin lira, ikinci defada 200 bin lira ve üçüncü defada 200 bin lira verilerek yazılım adı altında Litera şirketinden alındığı anlaşıldı.