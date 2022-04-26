Toplu taşıma araçlarında maske yasağı devam ediyor mu? Hastane, Sağlık ocağında maske zorunlu mu? Nerelerde maske takmak zorunlu?

Son dakika haberi... Türkiye koronavirüs salgını ile mücadelede 2 yılı geride bıraktı. İlk günden bu yana salgınla etkin bir şekilde mücadele edilirken, son dönemde azalan salgın etkisi ile birlikte tedbirler de gevşetilmişti. Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklaması;
KAPALI ALANDA MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
Son 2 yıldır mesaisinin neredeyse tamamını hiç bir maddi karşılık beklemeksizin salgınla mücadeleya ayıran değerli bilim insanlarımıza milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. 1 milyon 300 bin kişilik sağlık ordumuzun verdiği hizmetleri asla unutmayacağız.
Salgının artık kitlesel bir tehdit olmaktan çıkmasıyla birlikte Avrupa ülkelerinin hemen tamamı kısıtlamaları malum kaldırmıştır. Ülkemizin de bu aşamaya geldiğine inanıyoruz. Nitekim bugün yapılan koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında bu hususlar değerlendirilmiştir.