Toplu taşıma araçlarında maske yasağı devam ediyor mu? Hastane, Sağlık ocağında maske zorunlu mu? Nerelerde maske takmak zorunlu?

Son dakika haberi... Türkiye koronavirüs salgını ile mücadelede 2 yılı geride bıraktı. İlk günden bu yana salgınla etkin bir şekilde mücadele edilirken, son dönemde azalan salgın etkisi ile birlikte tedbirler de gevşetilmişti. Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.