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    • 26.04.2022 15:51
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    Toplu taşıma araçlarında maske yasağı devam ediyor mu? Hastane, Sağlık ocağında maske zorunlu mu? Nerelerde maske takmak zorunlu?

    Bayram tatili hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Külliye'de saatler 15.00'i gösterirken açıklamalarda bulunacağı bilgisi gelmişti. Tüm gözler maske zorunluluğu ve bayram tatili açıklamalarına çevrildi. Peki, toplu taşıma araçlarında maske yasağı devam ediyor mu? Hastane, Sağlık ocağı, sağlık kurumlarında maske zorunlu mu?

    takvim.com.tr
    Toplu taşıma araçlarında maske yasağı devam ediyor mu? Hastane, Sağlık ocağı, sağlık kurumlarında maske zorunlu mu?

    Son dakika haberi... Türkiye koronavirüs salgını ile mücadelede 2 yılı geride bıraktı. İlk günden bu yana salgınla etkin bir şekilde mücadele edilirken, son dönemde azalan salgın etkisi ile birlikte tedbirler de gevşetilmişti. Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklaması;

    KAPALI ALANDA MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

    Son 2 yıldır mesaisinin neredeyse tamamını hiç bir maddi karşılık beklemeksizin salgınla mücadeleya ayıran değerli bilim insanlarımıza milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. 1 milyon 300 bin kişilik sağlık ordumuzun verdiği hizmetleri asla unutmayacağız.

    Salgının artık kitlesel bir tehdit olmaktan çıkmasıyla birlikte Avrupa ülkelerinin hemen tamamı kısıtlamaları malum kaldırmıştır. Ülkemizin de bu aşamaya geldiğine inanıyoruz. Nitekim bugün yapılan koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında bu hususlar değerlendirilmiştir.

        "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında maske kullanımı vaka sayısı binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edecektir."

        İleri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir. Kronik hastalığı olanlar ve yaşlılarımızın aşıları özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini önermektedir.
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        Haberler Güncel Toplu taşıma araçlarında maske yasağı devam ediyor mu? Hastane, Sağlık ocağında maske zorunlu mu? Nerelerde maske takmak zorunlu?
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