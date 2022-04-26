Mahkemeden skandal karar: Başörtülü doktora hakaret iddiasıyla yargılanan CHP'li meclis üyesi beraat etti

Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsmail Hakkı Temel ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede olduğu gibi, sanık Temel'in "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep ettiği mütalaasını tekrarladı.

Tutuksuz sanık İsmail Hakkı Temel, bir kadına hakaret edecek karakterde olmadığını belirterek, "Orada aramızda gerçekleşen diyalog sırasında bir teşbihte bulundum. Bu ifadem yanlış anlaşıldı ise kendisinden özür dilerim. Daha önce de özür dilemiştim. Herhangi bir hakaret kastım yoktur. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Müşteki Tuba Taşkın Öztürk'ün avukatı da sanığın, eylemi nedeniyle cezalandırılmasını istedi.

MAHKEMEDEN SKANDAL KARAR

Davaya karara bağlayan mahkeme, unsurları itibariyle oluşmayan müsnet suçtan sanığın beraatine karar verdi. Mahkeme, gerekçesiyle birlikte açıkladığı kararında, olay günü belediye binasında belediye meclis görevlilerine test yapıldığını, işlemin, bir partinin faaliyetiyle ilgili olmadığını hatırlattı.